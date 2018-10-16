"نزال القرن"...حبيب الروسي ومايويذر الأمريكي(فيديو)

استجاب الملاكم الأمريكي، فلويد مايويذر جونيور، للنداء الذي وجهه له المقاتل الروسي في الفنون المختلطة، حبيب نورمحمدوف، بالموافقة على تنظيم نزال بينهما.

حيث وجه البطل الروسي في وقت سابق دعوة للنزال، قائلا: "هيا يا فلويد، أنا جاهز للنزال ضدك، 50-0 مقابل 27-0، بطلان لم يهزما نهائيا، هيا لنلتقي… في الأدغال لا يوجد إلا ملكا واحدا… هو أنا".

ليعلق الأمريكي على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، قائلا: "سي بي إس، شوتايم، و إم جي إم غراند، أحضروا دفاتر الشيكات. حبيب دعاني للتحدي".

مبديا موافقته على النزال.

وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، تحدث والد ومدرب الروسي المقاتل الروسي، عبد المناف نورمحمدوف، على أن النزال سيجري في روسيا.

وأضاف بأنه لايزال صعبا تحديد موعد النزال، ففي البداية يجب الانتظار لانتهاء مراحل التصفيات.

يذكر بان الأمريكي كان قد أعلن اعتزاله الملاكمة دون أن يتعرض لأي هزيمة في 50 نزالا فاز بـ27 منها بالضربة القاضية خلال مسيرته الاحترافية، فيما حقق حبيب 27 انتصارا في 27 نزالا.