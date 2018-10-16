"نزال القرن"...حبيب الروسي ومايويذر الأمريكي(فيديو)

حيث وجه البطل الروسي في وقت سابق دعوة للنزال، قائلا: "هيا يا فلويد، أنا جاهز للنزال ضدك، 50-0 مقابل 27-0، بطلان لم يهزما نهائيا، هيا لنلتقي… في الأدغال لا يوجد إلا ملكا واحدا… هو أنا".
ليعلق الأمريكي على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، قائلا: "سي بي إس، شوتايم، و إم جي إم غراند، أحضروا دفاتر الشيكات. حبيب دعاني للتحدي".
مبديا موافقته على النزال.
CBS, Showtime and MGM Grand get the checkbook out!— Floyd Mayweather (@FloydMayweather) October 15, 2018
Go to @leonardellerbe ‘s page to view Khabib Nurmagomedov challenging me.#CBS#SHOWTIME #MGMGRAND#MayweatherPromotions pic.twitter.com/6OtiDhtbNx
وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، تحدث والد ومدرب الروسي المقاتل الروسي، عبد المناف نورمحمدوف، على أن النزال سيجري في روسيا.
وأضاف بأنه لايزال صعبا تحديد موعد النزال، ففي البداية يجب الانتظار لانتهاء مراحل التصفيات.
يذكر بان الأمريكي كان قد أعلن اعتزاله الملاكمة دون أن يتعرض لأي هزيمة في 50 نزالا فاز بـ27 منها بالضربة القاضية خلال مسيرته الاحترافية، فيما حقق حبيب 27 انتصارا في 27 نزالا.
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