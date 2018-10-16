مودريتش يتحدث عن اللعب بجوار ميسي

أطلق اللاعب الكرواتي، لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني، تصريحات قوية بشأن الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، وجائزة الكرة الذهبية.

وبحسب مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، قال مودريتش، إنه لن يلعب أبدا، بجوار الأرجنتيني ليونيل ميسي، أيقونة برشلونة.

© REUTERS / ANTONIO BRONIC ريال مدريد يوافق على رحيل مودريتش للدوري الإيطالي بشرط

وأضاف مودريتش، "اللعب بجوار ميسي؟ أنا أخوض المباريات ضده، لن ألعب معه أبدا، رغم أنه من أفضل اللاعبين في التاريخ".

وتابع "الكثيرون يعتقدون أن الكرة الذهبية يجب أن تذهب هذا العام للاعب فرنسي، على اعتبار أن فرنسا أحرزت لقب مونديال 2018".

ونوه "من بين اللاعبين الفرنسيين، أود أن أختار أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، نظرا لما قدمه الموسم الماضي".

ويعد الكرواتي لوكا مودريتش من أبرز المرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة فرانس فوتبول.

ونال مودريتش، جائزة أفضل لاعب في مونديال روسيا، بعدما قاد منتخب بلاده لوصافة كأس العالم، بعد الخسارة 2-4 في المباراة النهائية أمام نظيره الفرنسي، كما حصد جائزتي أفضل لاعب على مستوى العالم وقارة أوروبا، متفوقا على كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح.

وأشارت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة إلى رغبة اللاعب الكرواتي في الرحيل عن قلعة البرنابيو متجها نحو الدوري الإيطالي مثل زميله السابق كريستيانو رونالدو.

وبحسب صحيفة " ذا صن البريطانية"، وضع بيريز عراقيل جديدة في طريق مودريتش بيريز، من أجل السماح له بمغادرة الفريق، وتحقيق حلمه باللعب في الدوري الإيطالي.

وتابعت "ذا صن"، أن بيريز ربما سيعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الميرنغي إلى فريق إنتر ميلان الإيطالي، ولكن بشرط.

وكشفت صحيفة فوتبول إيطاليا، في وقت سابق، أن مودريتش غير سعيد في النادي الملكي خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أنه يشعر بالحزن، بسبب تدهور أوضاع الفريق ونتائجه.

وكانت أفادت صحيفة: "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية عن وجود اتصالات بين ممثلي النادي ووكيل لاعب نادي ريال مدريد الإسباني.