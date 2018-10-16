بالفيديو... أهداف مباراة المغرب وجزر القمر (2-2) في تصفيات أمم أفريقيا

تعادل منتخب المغرب مع نظيره جزر القمر بهفدين لمثلهما، اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الرابعة ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019.

أحرز أهداف المباراة للمغرب خالد بوطيب ونور الدين أمرابط في الدقيقتين (52 و60)، فيما سجل لجزر القمر ألفاردو في الدقيقتين (8 و90).



وارتفع رصيد المغرب إلى 7 نقاط، في المجموعة الثانية، وهو نفس رصيد الكاميرون، مقابل نقطتين لجزر القمر.