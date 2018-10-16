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21:23 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    منتخب روسيا

    تقرير "فيفا" عن مونديال 2018: روسيا الأكثر فاعلية خلال كأس العالم

    © REUTERS / SERGEI KARPUKHIN
    رياضة
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    أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تقريره حول "كأس العالم روسيا 2018"، الذي يتضمن إحصاءات شاملة حول البطولة وكل مباراة على حدة، إضافة إلى معلومات حول المنتخبات ومقاطع فيديو حصرية لدعم التحليلات.

    وبحسب الموقع الرسمي لـ "فيفا"، ترأس مجموعة الدراسات الفنية لروسيا 2018 كارلوس ألبرتو باريرا، وضمت في عضويتها ماركو فان باستن (رئيس التطوير الفني في FIFA) وإيمانويل أميونيك وبورا ميليتينوفيتش وأندي روكسبرغ وباسكال زوبربوهلر (المختص بحراسة المرمى في قسم التطوير الفني في FIFA).

    وأشرفت على المجموعة دائرة تطوير اللاعبين والمدربين في "الفيفا"، التي يقودها برانيمير يوجيفيتش.

    ومن بين النتائج الرئيسية في التقرير:

    الفريق الأكثر استحواذا على الكرة للمباراة الواحدة، وهو إسبانيا (69%)، أخفق في التقدم بعد دور الـ 16، بينما فرنسا، الفائزة بالبطولة، كان ترتيبها التاسع عشر في إجمالي الاستحواذ.

    صربيا كانت الفريق الأكثر جريا في البطولة، مغطية مسافة متوسطها 113 كلم لكل مباراة، أما فرنسا فكان ترتيبها الثامن والعشرين، بمتوسط 101 كلم لكل مباراة.

    كفاءة التسديد من خارج منطقة الجزاء تحسنت بشكل كبير، حيث كانت النسبة هدف لكل 29 تسديدة بعيدة المدى مقارنة مع هدف لكل 42 تسديدة في البرازيل 2014.

    في بطولة روسيا 2018، تم إحراز هدف من كل 29 ضربة ركنية، بينما تم إحراز هدف من كل 61 ضربة ركنية في جنوب أفريقيا 2010 وهدف من كل 36 ضربة ركنية في البرازيل 2014. استمرت هذه الكفاءة في مرحلة خروج المغلوب في روسيا، حيث سجلت الفرق هدفاً من كل 31 ضربة ركنية مقارنة مع هدف من كل 41 ضربة ركنية في البرازيل.

    رأينا عدداً أقل ممن يسمون "صانعي ألعاب" في هذه البطولة، وقد يكون ذلك نتيجة للطريقة التي لعبت بها الفرق. لكن كان هناك بعض الأفراد المتميزين في هذا المجال، حيث تفوّق بول بوغبا من فرنسا، لكن لوكا مودريتش سرق الأضواء.

    احتفال لاعبي روسيا
    © REUTERS / CARL RECINE
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    وقال نائب الأمين العام لـ"فيفا" بوبان زفونيمير: "كما ذُكر في مؤتمر "فيفا" الكروي الأخير في لندن، هذا نهج جديد في تقرير المجموعة الفنية، والذي يعتبر أداة عمل حديثة توفر معلومات ذات صلة بخصوص اتجاهات البطولة. وهو أيضاً مثال آخر على كيفية استخدام "فيفا" للتكنولوجيا لتعزيز تحليلات كرة القدم.

    وأشار التقرير إلى تسجيل روسيا، التي بلغت دور الثمانية، هدفا من كل 4.5 تسديدة على المرمى، لتصبح صاحبة أعلى فعالية في هز الشباك، ثم جاءت فرنسا (6) وكولومبيا (6.5) واليابان (6.7) وبلجيكا (6.7).

    وكانت ألمانيا الأقل كفاءة في هذا الأمر بعدما سددت 36 كرة لتسجل هدفا واحدا، بينما جاءت المكسيك في المركز قبل الأخير بعدما سجلت هدفا كل 20 تسديدة.

    وامتلكت إسبانيا أعلى نسبة استحواذ بمتوسط 69% رغم أنها لم تتمكن من عبور الدور الثاني وودعت المسابقة وجاءت خلفها ألمانيا (68) والأرجنتين (64) والسعودية وسويسرا (58(.

    ولم يتمكن أي منتخب من هذه المنتخبات من الوصول إلى دور الثمانية، وجاءت فرنسا بطلة العالم في المركز 19 في الاستحواذ بنسبة 49%، بينما بلغت نسبة استحواذ كرواتيا 56%، وامتلكت إنجلترا وبلجيكا 53%."

    التقرير الكامل للجنة متوفر على موقع FIFA.com وتم توزيعه على الاتحادات الأعضاء.

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