متحول جنسيا يفوز ببطولة عالمية نسائية (فيديو + صور)

تمكنت الكندية راشيل ماكينون المتحول جنسيا، من تحقيق الفوز في نهائي بطولة العالم لركوب الدراجات الهوائية للسيدات، للأعمار (35-44).

وأشعل فوز ماكينون نقاشا حادا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الكثيرون أن الفوز غير عادل، بالنظر لقوة عضلاته مقارنة بالنساء.

وأقيمت البطولة في لوس أنجلوس، وحصلت الهولندية كارولينا فان هيريهايسن على المركز الثاني، بينما كان المركز الثالث من نصيب الأمريكية جينيفر فاغنر.

ونشر الصحفي الأمريكي كاتي هوبكنز منشورا، انتقد فيه فوز ماكينون، وقال: "البطولة مخصصة للسيدات، لذا أقدم التهاني للسيدات فقط" في إشارة لكارولينا و جينيفر، صاحبات المراكز الثاني والثالث".

The cold isn’t stopping this crowd from heating up for the women’s final. #rhcm9live pic.twitter.com/d6X3ud4MqP — Red Hook Criterium (@Redhookcrit) October 6, 2018

من جانبها قالت ماكينون: "من غير المنصف عدم الاعتراف بالمرأة المتحوّلة جنسياً في الألعاب الرياضية النسائية، هذا انتهاك لحقوق الإنسان".

I inhabit a world hostile to trans people, and to me in particular. A world where people make threats, veiled and explicit. I have been doxxed. "PizzaGate," where rumors lead to a man w a gun 'checking things out.' My work outfit thus includes a panic button for my safety. pic.twitter.com/a824INUSJI — Dr. Rachel McKinnon (@rachelvmckinnon) August 30, 2018

وفي وقت سابق وافق اتحاد كرة القدم في بريطانيا، على إدراج نيك كلارك (46 عاما)، ضمن قائمة حكام مباريات كرة القدم، وبذلك يصبح أول حكم مباراة "متحول جنسيا".