ماذا قال فيرمينو عن محمد صلاح "الحساس"

أشاد البرازيلي، روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول الإنجليزي، بزميله في الفريق، الدولي المصري محمد صلاح، مؤكدا أنه يستحق كل النجاح الذي وصل إليه في حياته، ومشيرا إلى سعادته باللعب بجواره.

وذكر فيرمينو من خلال تصريحاته لقناة "العربية"، "محمد صلاح لاعب ممتاز، وهو شريك رائع، كل يوم نتناقش في العديد من الأمور، يسعدني اللعب بجواره".



© REUTERS / Ueslei Marcelino رد فعل طريف من محمد صلاح تجاه مشجعة بكت بسببه (فيديو)

وتابع، "صلاح له كل التقدير داخل الفريق، وعمله الجيد متواصل معنا، هو شخص حساس، أيضا، أعتقد أن صلاح يستحق كل ما حدث له في حياته ،وما وصل إليه".

ونجح المنتخب البرازيلي في التتويج بالدورة الرباعية الودية "سوبر كلاسيكو" والتي أقيمت بالمملكة العربية السعودية، بعد الفوز على الأرجنتين في النهائي، 1-0.

وانتقل فيرمينو للحديث عن السعودية، قائلا "أعجبتني السعودية كثيرا.. لديها ثقافة مختلفة، كل شيء هنا مختلف، جربت القهوة السعودية، وهي لذيذة".

واختتم "أسعدني كثيرا الجمهور السعودي المحب لمنتخب البرازيل، وأدهشني مستوى المنتخب السعودي خلال مباراتنا معهم في الافتتاح".