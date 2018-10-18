ماذا قال فيرمينو عن محمد صلاح "الحساس"

وذكر فيرمينو من خلال تصريحاته لقناة "العربية"، "محمد صلاح لاعب ممتاز، وهو شريك رائع، كل يوم نتناقش في العديد من الأمور، يسعدني اللعب بجواره".
ونجح المنتخب البرازيلي في التتويج بالدورة الرباعية الودية "سوبر كلاسيكو" والتي أقيمت بالمملكة العربية السعودية، بعد الفوز على الأرجنتين في النهائي، 1-0.
وانتقل فيرمينو للحديث عن السعودية، قائلا "أعجبتني السعودية كثيرا.. لديها ثقافة مختلفة، كل شيء هنا مختلف، جربت القهوة السعودية، وهي لذيذة".
واختتم "أسعدني كثيرا الجمهور السعودي المحب لمنتخب البرازيل، وأدهشني مستوى المنتخب السعودي خلال مباراتنا معهم في الافتتاح".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)