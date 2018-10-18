بالفيديو... "ريمونتادا تاريخية" مصر تهزم الأرجنتين (5-4) وتحصد برونزية الأوليمبياد

توج منتخب مصر للشباب لكرة الصالات بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأوليمبية، المقامة حاليا بالأرجنتين، بعد فوزه على أصحاب الأرض والجمهور، بنتيجة 5-4.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الأرجنتين بنتيجة 3-1، حيث أحرز أصحاب الأرض هدفين في أول 5 دقائق، قبل أن يضيف راقصو التانجو الهدف الثالث، عند الدقيقة الـ10، وجاء الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 17، عن طريق محمد طلعت.

وشهد الشوط الثاني عودة كبيرة من شباب المنتخب المصري، وإحراز 4 أهداف متتالية، حيث سجل سلمان محمد الهدف الثاني، في الدقيقة 21، ثم أدرك محمد طلعت التعادل لمصر، في الدقيقة 22 بعد إحرازه للهدف الثالث، وجاء الهدف الرابع لمصر في الدقيقة 32 عن طريق محمد طلعت أيضا، قبل أن يقتل أحلام راقصي التانجو في العودة للمباراة، بإحرازه للهدف الخامس (محمد طلعت) قبل نهاية المباراة ب40 ثانية، وأضافت الأرجنتين الهدف الرابع قبل نهاية المباراة ب9 ثواني، ليفوز منتخب مصر بالمباراة بنتيجة 5-4.

وبهذه الميدالية ارتفعت حصيلة البعثة المصرية إلى 12 ميدالية متنوعة، 3 ميداليات ذهبية، وفضيتين، و7 ميداليات برونزية.