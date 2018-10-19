سحب قرعة كأس ملك إسبانيا.. وريال مدريد يلعب في المغرب

أسفرت قرعة كأس ملك إسبانيا، التي أجراها الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة، عن مواجهات سهلة نسبيا لكل من ريال مدريد وبرشلونة.

وبحسب حساب الاتحاد الإسباني على "تويتر"، من المقرر أن تقام مباريات الذهاب يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على أن تلعب لقاءات العودة في 5 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ووضع الاتحاد الإسباني في حسبانه إبعاد الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا (ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وأتلتيكو مدريد)، والدوري الأوروبي (إشبيلية وريال بيتيس وفياريال)، عن فرق الدرجة الأولى على أن تواجه فرقا من الدرجتين الثانية والثالثة.

وأسفرت القرعة عن مواجهة ريال مدريد مع يونيون ديبورتيفا مليلية، الذي يلعب في الدرجة الثالثة. ومليلية هي مدينة إسبانية ذاتية الحكم يعتبرها المغرب محتلة وتقع داخل التراب المغربي، مما سيشكل فرصة للجماهير المغربية بحضور "الموقعة".

كما يلتقي برشلونة مع نظيره ليونيسا الذي يشارك بالدرجة الثانية، فيما يواجه أتلتيكو مدريد نظيره سان أندرو، المنافس بالدرجة الثالثة أيضا.