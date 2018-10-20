حسم مصير النزال المرتقب بين حبيب وومايويذر

وشدد وايت على أنه وفقا لهذه المستجدات، لا يمكن الحديث عن إمكانية إقامة نزال بين البطلين، وقال وايت في تصريحات: "لا تعيروا اهتماما لكل هذا. لم يتواصل معنا أحد من فريق مايويذر".
ودعا البطل الروسي نظيره الأمريكي الذي أعلن اعتزاله في وقت سابق، لخوض نزال تاريخي، وهو الأمر الذي تحمس له الأخير.
يذكر أن الأمريكي مايويذر كان قد أعلن اعتزاله الملاكمة دون أن يتعرض لأي هزيمة في 50 نزالا فاز بـ27 منها بالضربة القاضية خلال مسيرته الاحترافية، فيما حقق حبيب 27 انتصارا في 27 نزالا إلى الآن.
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