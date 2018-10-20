برشلونة يكشف عن مشروع عملاق لتطوير ملعب "الكامب نو" (فيديو)

أعلن نادي برشلونة، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، عن خططه لتطوير ملعب كامب نو وزيادة سعته ضمن مشروع عملاق.

وأظهر برشلونة خلال فيديو، لمحاكاة شكل المشروع الجديد، أن سعة الملعب ستزيد من 99 ألف متفرج إلى 105 آلاف متفرج مع وضع سقف يغطي الملعب بأكمله، وفقا لوكالة "رويترز".

وينوي برشلونة بدء أعمال التطوير في فترة ما قبل انطلاق الموسم الجديد وعلى مدار ثلاث سنوات مقبلة بدء من 2019 حتى يواصل اللعب على ملعبه دون توقف.

ووفقا لهذه الخطة فإنه من المنتظر استكمال تطوير الملعب مع حلول موسم 2023-2024 وقال النادي إنه سيتكلف حوالي 360 مليون يورو (414.47 مليون دولار).

وبدأ برشلونة بالفعل في أعمال بناء ملعب جديد للشباب وفريق البدلاء وسيتم إطلاق عليه اسم أسطورته الهولندي الراحل يوهان كرويف.

ويشهد المشروع الجديد بناء ملعب جديد لفريق كرة السلة أيضا إضافة إلى مساحات خضراء حول الاستاد الحالي.