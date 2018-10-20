بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني (1-2)

خسر ريال مدريد، اليوم السبت، أمام ضيفه ليفانتي في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني بهدفين مقابل هدف.

وأحرز ثنائية الضيوف خوسيه موراليس وروجير في الدقيقتين السادسة و13، بينما سجل مارسيلو هدف الملكي الوحيد في الدقيقة 72.

بهذه النتيجة يقبع ريال مدريد في المركز الخامس برصيد 15 نقطة، بينما قفز ليفانتي للمركزالسابع برصيد 13 نقطة.