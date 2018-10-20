تقنية الفيديو تزيد مشاكل الملكي

ساعدت تقنية الإعادة باستخدام الفيديو فريق ليفانتي الإسباني في حصوله على ركلة جزاء أمام منافسه ريال مدريد، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

حيث احتسب الحكم الإسباني فيرنانديز ركلة جزاء للفريق الزائر بعد عودته للإعادة بإستخدام الفيديو.

© Sputnik . Vitaly Timkiv بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني (1-2)

والذي أظهر بأن مدافع الفريق الملكي، الفرنسي رافاييل فاران، قد لمس الكرة في منطقة الجزاء، ليترجم ليفانتي الركلة بالشكلا الصحيح محرزا هدفا في الدقيقة 12.

وتسببت تقنية الفيديو في إلغاء هدف كان قد سجله النادي الملكي، عن طريق لاعبه ماركو أسينسيو في الدقيقة 16، بداعي التسلل.

يذكر أن ريال مدريد سجل هدفا في الدقيقة 72 من عمر المباراة، ليكسر صياما عن الأهداف امتد على مدار 465 دقيقة، وهو أسوأ رقم للنادي الملكي منذ 116 سنة، بحسب موقع "B/R Football".