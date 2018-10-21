مفاجأة قطر في كأس العالم 2022... 40 ألف مشجع يقيمون فوق الماء

تعد قطر مشروعات ضخمة لتنظيم كأس العالم 2022، ومن بينها المشروعات الخاصة باستقبال مشجعي الدول المشاركة في المونديال، حيث تعد لهم مفاجئة عائمة.

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، في تقرير لها اليوم الأحد، أن قطر تستعد لاستضافة آلاف المشجعين على متن سفن سياحية، حسبما ذكر مسؤولون في مؤسسة الضيافة القطرية الرائدة (كتارا للضيافة).

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وذكرت المؤسسة القطرية أنه يجري العمل على خطة لتوفير 20 ألف غرفة فندقية على متن سفن سياحية، خلال 4 سنوات، لاستقبال المشجعين في كأس العالم المقبل ، الذي تنظمه الدوحة.

ولفتت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن الخطة الحالية تزيد عن الذي كان مخطط له عام 2015 وهو 6 آلاف غرفة فندقية، مشيرة إلى أنه جزء من الاستعدادات التي تجريها الدوحة لاستضافة أول كأس عالم يتم تنظيمه في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

ورغم أن المسؤولين القطريين لم يوضحوا حجم العدد المتوقع استضافته على متن سفن سياحية خلال فعاليات كأس العالم المقبل، إلا أنه وفقا للخطة، التي يتم العمل عليها، سيكون بإمكان قطر استضافة حوالي 40 ألف مشجع على متن سفن سياحية خلال تشجيع فرقهم.

وقال حمد عبد الله الملا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "كتارا للضيافة" إن قطر ستوفر 60 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2022، ضمن خطتها لاستضافة مباريات كأس العالم المقبل، مشيرة إلى أن هذا العدد إضافة إلى 20 ألف غرفة فندقية على متن السفن السياحية يحقق الهدف المطلوب لتنظيم كأس العالم بامتلاك الدولة 80 ألف غرفة فندقية على الأقل.

وتشير التوقعات إلى أن عدد المشجعين، الذين سيزورون قطر خلال تنظيم كأس العالم المقبل يمكن أن يتجاوز 1.5 مليون مشجع.