الملكي يلجأ إلى السلطان من أجل حل مشكلة الهجوم

أشارت تقارير صحفية عالمية صادرة، صباح اليوم الاثنين، إلى سعي نادي ريال مدريد الإسباني، للتعاقد مع المهاجم السويدي المخضرم زالاتان إبراهيموفيتش.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، بدأت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، بقيادة فلورنتينو بيريز، في التفكير جديا في استقدام السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، لتنشيط هجوم الفريق الملكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



© Sputnik . Vladimir Pesnya ناد أوروبي عملاق يرغب في ضم زلاتان... وإبراهيموفيتش يفكر في اللعب معه

وأضافت الصحيفة، أن إبراهيموفيتش سيكون ضمن الخيارات المتاحة أمام ريال مدريد، في يناير/كانون ثان المقبل.

ويعاني ريال مدريد على المستوى التهديفي بعد رحيل هدافه التاريخي البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال الميركاتو الصيفي الماضي إلى يوفنتوس الإيطالي.

وفي آخر 5 جولات بالليجا تمكن ريال مدريد من هز الشباك مرة وحيدة، خلال الخسارة 1-2 أمام ليفانتي.

ويقبع نادي ريال مدريد، في المركز السابع بجدول ترتيب الليجا، برصيد 14 نقطة، بعد مرور 9 جولات، بفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة.

وتمكن إبراهيموفيتش (37 عاما) من تسجيل 21 هدفا، خلال 25 مباراة لعبها مع لوس أنجلوس جالاكسي في الدوري الأمريكي.