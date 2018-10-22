أزمة جديدة في ريال مدريد... راموس يضرب زميله (فيديو)

واصطدم ريجيليون الذي يخوض موسمه الأول مع الفريق، براموس خلال التدريب، ليثور الدولي الإسباني ويلقي الكرة على زميله بعنف قبل أن يسددها بحدة.

وقرر الجهاز الفني إنهاء التدريب على الفور، وتوجه لوكا مودريتش إلى مودريتش محاولا تهدئته.

وعقب المران، حرص راموس على الاعتذار عبر حسابه الرسمي في تويتر، قائلا: على الرغم من أنها لا تبدو كذلك، ولكنها مواقف شائعة جدا، إلا أنه هذا ليس بعذر، لم يتوجب أن يصدر مني رد فعل مماثل. نحن معا في الفريق الفائز بنهاية المطاف".

ورد عليه ريجيلون: "دائما في نفس الفريق أيها القائد. هيا بنا لأجل الفوز".

Siempre con mi equipo y con mi capitán, a por la victoria mañana! 💪🏻 https://t.co/Nddgmwd7ob — Sergio Reguilón (@sergio_regui) October 22, 2018

وخسر ريال مدريد، في ملعبه "سانتياجو برنابيو" يوم السبت، بهدفين لهدف أمام ليفانتي، بالجولة التاسعة في الليجا، ليواصل سلسلة النتائج السيئة، حيث لم يحقق أي انتصار في آخر خمس مباريات بجميع البطولات.