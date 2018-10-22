تأثير مقتل خاشقجي يصل للفيفا... اجتماع لمناقشة علاقة رئيس الاتحاد الدولي بالسعودية

ووفقا لصحيفة "تايمز" البريطانية، من المنتظر أن يقام الاجتماع المقبل بالعاصمة الرواندية، كيجالي يوم الخميس.
وتقابل السويسري إنفانتينو العام الماضي فقط 4 مرات مع مسؤولين سعوديين كبار، 3 مرات منهم مع ولي العهد محمد بن سلمان، بالإضافة لمرة مع الملك سلمان.
كما تحدث التقرير عن دعم تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي ورئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، لإنفانتينو لدورة رئاسية مقبلة.
وهي الأمور التي يرى مسؤولو وأعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم، أنها بحاجة لتفسيرات من جانب الرئيس التاسع للفيفا.
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