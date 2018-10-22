تأثير مقتل خاشقجي يصل للفيفا... اجتماع لمناقشة علاقة رئيس الاتحاد الدولي بالسعودية

أفادت تقارير صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سيناقش في اجتماع يعقد الخميس المقبل، علاقة رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو بالمملكة العربية السعودية.

ووفقا لصحيفة "تايمز" البريطانية، من المنتظر أن يقام الاجتماع المقبل بالعاصمة الرواندية، كيجالي يوم الخميس.

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وأوضحت الصحيفة أن الاجتماع سيناقش الصلة بين رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو والسعودية، في أعقاب تأكيد المدعى العام السعودي مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وتقابل السويسري إنفانتينو العام الماضي فقط 4 مرات مع مسؤولين سعوديين كبار، 3 مرات منهم مع ولي العهد محمد بن سلمان، بالإضافة لمرة مع الملك سلمان.

كما تحدث التقرير عن دعم تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي ورئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، لإنفانتينو لدورة رئاسية مقبلة.

وهي الأمور التي يرى مسؤولو وأعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم، أنها بحاجة لتفسيرات من جانب الرئيس التاسع للفيفا.