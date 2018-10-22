بناء على مقترح سعودي... الفيفا يناقش شكل جديد لكأس العالم للأندية

ووفقا لصحيفة "تايمز" البريطانية، أرجأ الفيفا النقاش حول اقتراح زيادة الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية والمقدم، من سوفت بنك الممول من السعودية بـ45 مليار دولار.
ويقوم المقترح على مشاركة الأندية المتوجة بأكثر من 3 ألقاب في دوري الأبطال، وهي برشلونة وريال مدريد الإسبانين، مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين، بايرن ميونيخ الألماني، وأياكس الهولندي، وميلان وإنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين.
كما سيتم اختيار 3 أندية أوروبية أخرى لم تحقق اللقب 3 مرات، لكن لم يستقر بعد على الطريقة التي سيتم تحديدها، كما لم يتحدث التقرير عن مشاركات الأندية غير الأوروبية في البطولة.
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