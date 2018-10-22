بناء على مقترح سعودي... الفيفا يناقش شكل جديد لكأس العالم للأندية

أفادت تقارير صحفية أنه من المنتظر مناقشة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مشروعا سعوديا لإقامة بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة 24 فريقا، في اجتماع يقام بالعاصمة الرواندية كيغالي يوم الخميس المقبل.

ووفقا لصحيفة "تايمز" البريطانية، أرجأ الفيفا النقاش حول اقتراح زيادة الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية والمقدم، من سوفت بنك الممول من السعودية بـ45 مليار دولار.

© REUTERS / RICARDO ROJAS تأثير مقتل خاشقجي يصل للفيفا... اجتماع لمناقشة علاقة رئيس الاتحاد الدولي بالسعودية

وسيجعل المقترح الجديد 12 ناديا من أوروبا يشاركون في البطولة، والتي ستقام كل أربع سنوات، أولها في صيف عام 2021، لتكون بديلة عن كأس القارات.

ويقوم المقترح على مشاركة الأندية المتوجة بأكثر من 3 ألقاب في دوري الأبطال، وهي برشلونة وريال مدريد الإسبانين، مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين، بايرن ميونيخ الألماني، وأياكس الهولندي، وميلان وإنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين.

كما سيتم اختيار 3 أندية أوروبية أخرى لم تحقق اللقب 3 مرات، لكن لم يستقر بعد على الطريقة التي سيتم تحديدها، كما لم يتحدث التقرير عن مشاركات الأندية غير الأوروبية في البطولة.