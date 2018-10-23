نجم المصارعة يعلن إصابته بسرطان الدم

وقال رينز على الهواء مباشرة عقب المشاركة في إحدى المواجهات، إنه أصيب بالمرض من جديد، ما يتطلب توقفه عن المصارعة ومتابعة العلاج.

وتسبب إعلان رينز في صدمة كبيرة للجماهير المتواجدة في حلبة "دبليو دبليو أي"، موجها الشكر لرياضة المصارعة التي أعطته فرصة بعد أن كان يعاني من الفقر والمرض قبل 10 أعوام.

وأصيب رينز بسرطان الدم للمرة الأولى قبل 11 عاما.

وشكر رينز الجماهير في لقاء مؤثر قائلا: "لا يهم أن هتفتم باسمي أم هتفتم ضدي، لقد تفاعلتم معي دائما، وهذا هو الأهم. شكرا جزيلا لكم".

وأكد رينز أنه لن يعتزل المصارعة، ولكنه سيتنازل عن لقبه مؤقتا حتى ينتهي من فترة العلاج.