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16:36 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    كريستيانو رونالدو

    أنشيلوتي يكشف خطأ رونالدو في الانضمام إلى يوفنتوس

    © AP Photo / Luca Bruno
    رياضة
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    أكد المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، أن وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى الدوري الإيطالي زاد من قيمته التسويقية العالمية.

    وبحسب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، قال أنشيلوتي: "وصول كريستيانو رونالدو للدوري الإيطالي أمر جيد للغاية، وسيعيد البريق لهذه المسابقة مثلما حدث مع نجوم سابقين مثل: مارادونا، زيدان، بلاتيني، زيكو وشيفشينكو ورونالدو وكاكا وإبراهيموفيتش، إنه محترف عظيم، لكن خطأه الوحيد هو ذهابه ليوفنتوس (يضحك)".

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    © REUTERS / JOHN SIBLEY
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    وسبق لرونالدو أن تدرب تحت قيادة أنشيلوتي لمدة موسمين في ريال مدريد، حيث حصدوا بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2014.

    وتابع أنشيلوتي، "الأمر مختلف اليوم في نابولي، فأنت لا تملك مارادونا، لكننا قمنا ببناء فريق حقيقي على مستوى عال، خاصة أننا نملك عددا من الشباب سيلعبون هنا لعدة سنوات بشكل جيد، ونحاول جلب بعض عناصر الخبرة، لمساعدة الفريق على اكتساب الشخصية والشجاعة في بعض اللحظات الصعبة".

    وأشار إلى: "باريس سان جيرمان؟ من الجيد أن نرى نمو وتطور هذا الفريق، إنه أحد أفضل الفرق في أوروبا، وأعتقد أن يمكنهم الفوز بدوري الأبطال".

    يذكر أن نابولي سيواجه باريس سان جيرمان، غدا الأربعاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

     

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