محمد صلاح يعود لحصد الجوائز مجددا (صور)

استلم اللاعب الدولي المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وحصل صلاح على الجائزة عن الموسم الماضي 2017-2018، من قبل الجمهور، والمقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

كما حصل زميله في ليفربول، ساديو ماني، على جائزة لاعب الشهر من قبل الجمهور، وذلك عن شهر أغسطس/ آب الماضي.

وكان صلاح قد قدم موسما مميّزا مع ليفربول فاز خلاله بجميع الجوائز الفردية الخاصة بالمسابقة كما توج هدافا للدوري برصيد 32 هدفا.

وسجل صلاح هدف الفوز الوحيد لفريقه، يوم السبت، بمرمى هيدرسفيلد تاون، ضمن منافسات الجولة التاسعة من البريميرليغ.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 9 جولات مع مانشستر سيتي برصيد 23 نقطة، وبدون خسارة.