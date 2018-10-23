محمد صلاح يعود لحصد الجوائز مجددا (صور)

وحصل صلاح على الجائزة عن الموسم الماضي 2017-2018، من قبل الجمهور، والمقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.
كما حصل زميله في ليفربول، ساديو ماني، على جائزة لاعب الشهر من قبل الجمهور، وذلك عن شهر أغسطس/ آب الماضي.
#اليوم_السابع| #محمد_صلاح يتسلم جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى من رابطة المحترفين— اليوم السابع (@youm7) ٢٣ أكتوبر ٢٠١٨
التفاصيل عبرالرابط.. https://t.co/zQbj6Sn3lg@MoSalah pic.twitter.com/4WTHHdA2HB
وكان صلاح قد قدم موسما مميّزا مع ليفربول فاز خلاله بجميع الجوائز الفردية الخاصة بالمسابقة كما توج هدافا للدوري برصيد 32 هدفا.
وسجل صلاح هدف الفوز الوحيد لفريقه، يوم السبت، بمرمى هيدرسفيلد تاون، ضمن منافسات الجولة التاسعة من البريميرليغ.
ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 9 جولات مع مانشستر سيتي برصيد 23 نقطة، وبدون خسارة.
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