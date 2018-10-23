رونالدو يرتدي ساعة بـ 2 مليون دولار... ويعلق على واقعة الاغتصاب (صور وفيديو)

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، أن مباراة فريقه مع مانشستر يونايتد الليلة ستكون قوية للغاية، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، "العودة لأولد ترافورد؟ إنها مشاعر كبيرة لي، فأنا لدي تاريخ كبير هنا وحصدت الكثير من الألقاب كالبريمييرليغ ودوري الأبطال (مع اليونايتد)، والسير أليكس فيرجسون شخص لن أنساه أبدا وأود توجيه التحية له".

وأضافت الصحيفة، أن رونالدو ارتدى ساعة من الزمرد والألماس قد يزيد ثمنها عن 1.85 مليون دولار، إذ تحتوي على أكثر من 424 قيراط من الألماس والزمرد.

Cristiano Ronaldo is confident the allegations made against him will come out as untruthful. pic.twitter.com/F6SzA9zp5B — ESPN FC (@ESPNFC) ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨

وتابع رونالدو: "الجوائز الفردية ليست كل شيء، وأنا فزت بالعديد منها، لذلك لا مشكلة لدي".

@Cristiano Ronaldo shows off his new diamond watch at media conference of Juventus Football Club. A simpler version of that was sold for 2 million dollars but this version has much more diamonds than the former one and it seems to have been produced customized for him Congrats! pic.twitter.com/r6gQqIJbWU — Diamond Registry (@DiamondRegistry) ٢٣ أكتوبر ٢٠١٨

وعن المقارنة بين ريال مدريد ويوفنتوس، أجاب: "لا أريد المقارنة، هما ناديان رائعان، وأنا سعيد باللعب هنا في مانشستر، وريال مدريد من قبل، والآن في يوفنتوس".

Cristiano Ronaldo showed off his £930,000 diamond encrusted wrist watch pic.twitter.com/LeujH4PIlS — BamSports1 (@Sports1Bam) ٢٣ أكتوبر ٢٠١٨

وحول اتهامه باغتصاب سيدة أمريكية، علق: "أنا رجل سعيد وأصدرنا بيانا منذ أسبوعين، وبالتأكيد لن أكذب في هذا الموقف والمحامون واثقون وأنا أيضا وأهم شيء هو أن أستمتع بكرة القدم والاستمتاع بالحياة، ولدي محبين يهتمون بحياتي، والصدق دائما في المقام الأول".

© AP Photo / Uncredited كاثرين مايورغا التي تتهم رونالدو بالاغتصاب

وأتم: "أعلم أنني مثالي 100% داخل وخارج الملعب، ودائما ما أبتسم وألعب في ناد رائع، ولدي عائلة جميلة وأنا في صحة جيدة، لذلك لدي كل شيء، والباقي لا يؤثر علي".