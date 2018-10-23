شاهد وصلة مزاح و"سيلفي" لمحمد بن سلمان

حرص ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على حضور فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في المملكة، برفقة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وظهر محمد بن سلمان مبتسما وهو يدخل لقاعة المؤتمر، قبل أن يعرب عن رضاه بفعاليات المؤتمر وما شهده.

وحرص ولي العهد على تلبية جميع طلبات رواد المؤتمر، لالتقاط الصور معه على طريقة "السيلفي".

VIDEO: Saudi Crown Prince #MohammedbinSalman, #Jordan King Abdullah earlier attended a plenary session about the future of technology at the Future Investment Initiative #FII2018 in Riyadh.https://t.co/krSLr38y96 pic.twitter.com/S3alSs0TDP — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 23, 2018

وفي لقطة أثارت ضحك واستحسان المحيطين به، حرص ابن سلمان على مساعدة أحد الضيوف على التقاط صورة "سيلفي"، بعد أن عانى الأخير في التقاط الصورة.

يذكر أن شركات وشخصيات عالمية، أعلنت إلغاء مشاركتها في المنتدى احتجاجا على حادثة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

VIDEO: #Saudi Crown Prince #MohammedbinSalman takes time to take selfies with guests at the #FII2018 in Riyadh



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وتتجه الأنظار نحو المملكة منذ إعلان النائب العام السعودي، السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.