هكذا حطم "الفرعون المصري" الأساطير... محمد صلاح يتخطى رونالدو وزيدان (فيديو)

ومع تسجيل صلاح للهدف الثاني، يكون قد وصل إلى هدفه رقم 50 منذ انضمامه لليفربول بداية الموسم الماضي قادما من روما الإيطالي، خلال 65 مباراة لعبهم مع الريدز.
#فيديو_mna: هدف #محمد_صلاح الأول في مباراة اليوم مع فريقه #ليفربول في مرمى فريق النجم الأحمر في منافسات #دوري_أبطال_أوروبا@MoSalah pic.twitter.com/OLqAMRnfo0— M N A (@mna) October 24, 2018
كما يأتي الهدف الثاني ليرفع رصيد صلاح إلى 15 هدفا فى مسابقة دورى الأبطال، متفوقا على كل من اللاعب البرازيلي رونالدو والأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، حيث يمتلك الثنائى الأخير 14 هدفا فى سجلهما.وبهذا الرصيد يكون صلاح قد تفوق أيضا على العديد من النجوم الآخرين الذين سجلوا 14 هدفا فى دورى أبطال أوروبا —بجانب رونالدو وزيدان- مثل أدريانو، ديفيد فيا، ميروسلاف كلوزه.
وقد حقق ليفربول فوزا ساحقا على ضيفه ريد ستار البلغاري بأربعة أهداف دون رد ليحتل بهذه النتيجة صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متفوقا بفارق نقطة عن نابولي الوصيف.
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