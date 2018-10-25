هكذا حطم "الفرعون المصري" الأساطير... محمد صلاح يتخطى رونالدو وزيدان (فيديو)

سجل النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، هدفين في مرمى رد ستار بلجراد، بالمباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ومع تسجيل صلاح للهدف الثاني، يكون قد وصل إلى هدفه رقم 50 منذ انضمامه لليفربول بداية الموسم الماضي قادما من روما الإيطالي، خلال 65 مباراة لعبهم مع الريدز.

كما يأتي الهدف الثاني ليرفع رصيد صلاح إلى 15 هدفا فى مسابقة دورى الأبطال، متفوقا على كل من اللاعب البرازيلي رونالدو والأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، حيث يمتلك الثنائى الأخير 14 هدفا فى سجلهما.

وبهذا الرصيد يكون صلاح قد تفوق أيضا على العديد من النجوم الآخرين الذين سجلوا 14 هدفا فى دورى أبطال أوروبا —بجانب رونالدو وزيدان- مثل أدريانو، ديفيد فيا، ميروسلاف كلوزه.

وقد حقق ليفربول فوزا ساحقا على ضيفه ريد ستار البلغاري بأربعة أهداف دون رد ليحتل بهذه النتيجة صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متفوقا بفارق نقطة عن نابولي الوصيف.