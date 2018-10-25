بحضور رؤساء الأندية السعودية...الاحتفاء بعودة تركي آل الشيخ من رحلته العلاجية (صور)

تلقى رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ دعوة من رئيس نادي الشباب السعودي خالد البلطان لزيارته في منزله، وذلك للاحتفاء بعودة آل الشيخ من رحلته العلاجية من نيويورك،

وقد حضر الاحتفاء عدد من رؤساء الأندية والشخصيات الرياضية الشخصيات في منزل البلطان، وأعرب تركي آل الشيخ عن سعادته بهذه الدعوة، قائلا عبر حسابه بموقع تويتر: "تشرفت بدعوة أخي خالد البلطان في منزله اليوم وبحضور إخواني رؤساء الأندية".

وأضاف: "سعدت بهذا اللقاء وتناقشنا حول كل ما يخص الأندية والصعوبات التي تواجههم، بحمدالله لقاء مثمر جدا. فشكرا لهم جميعا".

تشرفت بدعوة أخي خالد البلطان في منزله اليوم وبحضور إخواني رؤوساء الأندية



سعدت بهذا اللقاء وتناقشنا حول كل ما يخص الأندية والصعوبات التي تواجههم… بحمدالله لقاء مثمر جداً

فشكرا لهم جميعا. pic.twitter.com/f4E7uPVNcA — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) October 24, 2018

وتابع آل الشيخ: "تم النقاش حول الاستادات الجديدة للأندية… وأسعدني حماس الجميع بهذه الخطوة".

تم النقاش حول الاستادات الجديدة للأندية… وأسعدني حماس الجميع بهذه الخطوة. pic.twitter.com/D71EKnPaD2 #mce_temp_url#— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) October 24, 2018

يذكر أن آل الشيخ، أعلن الأحد الماضي، عودته إلى المملكة بعد فترة علاجية في نيويورك، وقال آل الشيخ في أول تغريدة بعد عودته، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "رجعت لوطني الحبيب، وشكرا لكل من سأل أو اتصل ولكل من دعا، وشكرًا للي ماتصل بعد".

رجعت لوطني الحبيب… وشكراً لكل من سأل أو أتصل ولكل من دعاء… وشكراً للي ماتصل بعد 😎. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) October 21, 2018

وكان تركي آل الشيخ قد خضع لعدة عمليات جراحية لإزالة تجمع سوائل، في رحلة علاجية بنيويورك