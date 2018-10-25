ماذا يفعل حبيب نورمحمدوف في الإمارات (فيديو)

زار بطل الرياضات القتالية الروسي في "ufc"، حبيب نورمحمدوف، دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس.

وحضر محمدوف للإمارات، تلبية لدعوة من نادي الوحدة الإماراتي، على هامش الافتتاح المبدئي لاستاد آل نهيان، بعد اكتمال ترميمه وتطويره لاستضافة بطولة أمم آسيا لكرة القدم 2019.

وقام بطل العالم للوزن الخفيف بجولة تفقدية داخل استاد آل نهيان، وكذلك العديد من مرافق النادي.

وأهدت إدارة الوحدة لحبيب نورمحمدوف قميصا للفريق عليه اسمه، يحمل الرقم 27، وهو عدد انتصارات البطل الروسي الذي فاز بـ27 نزالا خلال مسيرته الاحترافية الخالية من الهزائم.

وتم التقاط صور تذكارية تجمع حبيب نورمحمدوف بأعضاء مجلس إدارة نادي الوحدة، وكذلك لاعبي كرة القدم في النادي دون 21 عاما.

كما وقعت شركة الوحدة للألعاب الرياضية، اتفاقية تعاون بين أكاديمية حبيب نور محمدوف لرياضة الجوجيتسو، وأكاديمية الوحدة للجوجيتسو التي زارها حبيب واجتمع مع اللاعبين فيها، والتقطوا صورا تذكارية مع البطل الروسي.

وتمكن المصارع الروسي، حبيب نورمحمدوف، من هزيمة بطل "ufc"، كونور مكريغور، في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، في مفاجأة مدوية لكل معجبيه، واقتنص منه "الوزن الخفيف"، في بطولة "ufc 229".