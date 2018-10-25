ماذا يفعل حبيب نورمحمدوف في الإمارات (فيديو)

وحضر محمدوف للإمارات، تلبية لدعوة من نادي الوحدة الإماراتي، على هامش الافتتاح المبدئي لاستاد آل نهيان، بعد اكتمال ترميمه وتطويره لاستضافة بطولة أمم آسيا لكرة القدم 2019.
وقام بطل العالم للوزن الخفيف بجولة تفقدية داخل استاد آل نهيان، وكذلك العديد من مرافق النادي.
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A new member to Al Wahda loyalty membership. The MMA champion Khabib Nurmagomedov visits Al Nahyan stadium. Al Wahda FC today hosted the MMA champion Khabib Nurmagomedov in the initial opening Al Nahyan stadium after then new development and renovation for AFC Asian Cup 2019. The MMA champions was keen to have a tour around the stadium and its facilities. Khabib Nurmagomedov was greeted by Ahmed Al Rumaithy the president of the football company, Khaled Al Hinai the president of the sports games company, Abdulrahman Al Dhari the president of the investment company, and Abdullah Salim Al Junaibi the executive manager. The MMA champion took a memorial picture beside the management team and U21 team as well. On the other side, Al Wahda Sports Game Company has signed an agreement with Khabib Nurmagomedov jujitsu Academy to coordinate with Al Wahda jujitsu Academy. The MMA champion met Al Wahda jujitsu team and they got the chance to take memorial pictures. #WHDFC
وأهدت إدارة الوحدة لحبيب نورمحمدوف قميصا للفريق عليه اسمه، يحمل الرقم 27، وهو عدد انتصارات البطل الروسي الذي فاز بـ27 نزالا خلال مسيرته الاحترافية الخالية من الهزائم.
وتم التقاط صور تذكارية تجمع حبيب نورمحمدوف بأعضاء مجلس إدارة نادي الوحدة، وكذلك لاعبي كرة القدم في النادي دون 21 عاما.
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بطل العالم في الفنون القتالية حبيب نورمحمدوف في زيارة لاستاد آل نهيان. إستضاف نادي الوحدة لكرة القدم بطل العالم في الفنون القتالية حبيب نورمحمدوف وذلك على هامش الإفتتاح المبدئي لاستاد آل نهيان صباح اليوم، بعد الإنتهاء من أعمال التجديد والتطوير التي شهدها الإستاد إستعداداً لإستضافة الحدث الكبير "كأس أمم آسيا 2019" الذي تستضيفه الدولة في الفترة من 5 يناير وحتى 1 فبراير 2019، حيث حرص المصارع العالمي على القيام جولة تفقدية داخل استاد كرة القدم وكذلك مرافق النادي، ورافق اللاعب خلال الزيارة سعادة / أحمد الرميثي رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة، وسعادة / خالد الهنائي رئيس شركة الوحدة للألعاب الرياضية، وسعادة / عبد الرحمن الظاهري رئيس شركة الوحدة للاستثمار، والسيد /عبد الله سالم الجنيبي المدير التنفيذي. كما تم إلتقاط الصور التذكارية بين اللاعب وأعضاء مجلس الإدارة، وكذلك لاعبى فريق تحت 21 سنه. على جانب آخر وقعت شركة نادي الوحدة للألعاب الرياضية إتفاقية تعاون بين أكاديمية اللاعب حبيب نورمحمدوف للچيوچتسو و أكاديمية الوحدة للچيوچتسو، كما قام نجم الفنون القتالية بزيارة أكاديمية الوحدة للچيوچتسو وأجتمع مع لاعبي الچيوچتسو بالأكاديمية وإلتقطوا معه الصور التذكارية. #WHDFC
كما وقعت شركة الوحدة للألعاب الرياضية، اتفاقية تعاون بين أكاديمية حبيب نور محمدوف لرياضة الجوجيتسو، وأكاديمية الوحدة للجوجيتسو التي زارها حبيب واجتمع مع اللاعبين فيها، والتقطوا صورا تذكارية مع البطل الروسي.
وتمكن المصارع الروسي، حبيب نورمحمدوف، من هزيمة بطل "ufc"، كونور مكريغور، في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، في مفاجأة مدوية لكل معجبيه، واقتنص منه "الوزن الخفيف"، في بطولة "ufc 229".
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