الفيفا: مونديال روسيا الأفضل في التاريخ

اعترف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بأن "كأس العالم روسيا 2018" هو الأفضل في التاريخ، بحسب ما نقله عضو مجلس "الفيفا" اليكسي سوروكين.

© REUTERS / SERGEI KARPUKHIN تقرير "فيفا" عن مونديال 2018: روسيا الأكثر فاعلية خلال كأس العالم

موسكو- سبوتنيك . وقال رئيس اتحاد كرة القدم الدولي "فيفا" جاني إنفانتينو ، في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي: "لقد كانت بطولة كأس العالم رائعة، وأظهرنا دولة جديدة — روسيا، التي لم نكن نعرفها، ولم يكن لدينا أي حوادث، ولا مشاكل، لقد استمتعت في كأس العالم هذه، بما في ذلك بالمطر في حفل تسليم كأس العالم، لقد استمتعت به، كالطفل الصغير".

بحسب وسائل إعلام بريطانية في بيان نقلته عن الـ"فيفا"، بأن هدف المؤتمر هو تحليل نسخة مونديال روسيا، من الجوانب الفنية والتكتيكية ومقارنتها بالبطولات السابقة، بالاستناد على تقرير لجنة الدراسات الفنية في "فيفا".

ونالت النسخة الروسية من البطولة إجماعا دوليا كبيرا وردود أفعال إيجابية من أعضاء "الفيفا" والمنتخبات المشاركة لحسن التنظيم والأجواء الرائعة التي رافقت البطولة.

هذا وقامت بطولة كأس العالم بكرة القدم 2018، وللمرة الأولى في تاريخها، في روسيا بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو 2018. واستضاف مبارياتها الدولية 12 ملعباً منتشرا في 11 مدينة روسية، وكانت فرنسا قد حازت على اللقب بعد تغلبها على كرواتيا بنتيجة 4:2 ليصبح بذلك المنتخب الكرواتي وصيفاً، بينما حل المنتخب البلجيكي في المركز الثالث.