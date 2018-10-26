رابح سعدان: فوز مصر على الجزائر (4-0) عام 2010 كان مدبرا (فيديو)

وتابع، سعدان في تصريحات لبرنامج "وجادلهم" المذاع على فضائية الشروق الجزائرية، "مباراة مصر والجزائر 2010 كانت (مخدومة 100%)، أي هناك توطئ من أجل فوز منتخب مصر.
وأضاف "أخبروني أن منتخب مصر لابد أن يفوز بتلك المباراة، لأنهم لابد أن يفوزوا بكأس أمم أفريقيا بعد أن تأهلنا نحن لكأس العالم".
ونجح المصريون في رد الصاع بأربعة للجزائر في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، بأهداف حسني عبد ربه ومحمد زيدان ومحمد عبد الشافي ومحمد ناجي (جدو)، قبل أن يكملوا طريقهم إلى منصة التتويج عبر الفوز على غانا بهدف نظيف في النهائي.
وبعد هذه المباراة تأهل منتخب مصر وتوج بكأس الأمم الأفريقية 2010 للمرة الثالثة على التوالي، والسابعة في تاريخ الفراعنة، فيما تأهل هذا الجيل من الجزائر إلى كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، وودعوا البطولة من الدور الأول.
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