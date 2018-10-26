فرنسي عمره 106 أعوام يتراجع عن اعتزال الرياضة (صور +فيديو)

تراجع فرنسي عمره 106 أعوام، عن اعتزاله رياضة ركوب الدراجات، وأكد العودة إلى التدريب، وذلك اليوم الجمعة.

واستأنف روبير مارشان التدريب في مضمار غير مكشوف للدراجات، بالقرب من باريس، حسب "رويترز".

الفرنسي روبير مارشان متسابق الدرجات يعتزل وعمره 106 سنوات

وجاء قرار الاعتزال بعد عام واحد من تحقيق رقمًا قياسيًا لمن هم في عمره بعد أن قطع مسافة 22.528 كيلومتر خلال ساعة واحدة pic.twitter.com/rzvdiaUj8M — EParena.com (@EParena) January 27, 2018

وقطع مارشان بدراجته في شهر يناير/كانون الثاني، العام الماضي، مسافة 22.528 كيلومترا في ساعة واحدة، مسجلا رقما قياسيا.

وأكد الأطباء أنه على روبير مارشان اعتزال ركوب الدراجات، لأن "توازنه ليس بنفس القوة كما يبدو على قلبه بعض علامات الضعف".

#الفرنسي روبير مارشان "106 أعوام".. اعتزل قيادة الدراجة قبل أيام، بعد أن قطع أكثر من ٢٢ كيلومترا بدراجته في ساعة واحدة وهو ما يعتبر رقما قياسيا بالنسبة لسنه. pic.twitter.com/Fhtyda5znp — سراة نيوز 🇰🇼 (@saratnews) January 15, 2018

وولد مارشان في نوفمبر تشرين الثاني عام 1911 في شمال فرنسا، وبدأ ركوب الدراجة عندما كان في الرابعة عشرة من عمره، لكنه لم يأخذ هذه الرياضة على محمل الجد إلا بعدما بلغ من العمر 67 عاما.