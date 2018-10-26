إنتر ميلان يعين رئيسا جديدا عمره 26 عاما (فيديو وصور)

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الجمعة، عن تعيين رئيس جديد له يبلغ من العمر 26 عاما.

وبحسب الحساب الرسمي للنادي على موقع تويتر، عين ستيفن تشانج البالغ من العمر 26 عاما رئيسا جديدا للنادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وتشانج، الذي أصبح الرئيس 21 للنادي عبر تاريخه، هو ابن تشانج جيندونج رئيس مجموعة سونينج القابضة الصينية للإلكترونيات والتي اشترت حصة أغلبية في النادي عام 2016.

وكان تشانج يشغل مكانا في مجلس الإدارة خلال العامين الماضيين وأشرف فعليا على إدارة شؤون النادي اليومية.

Il club, le sue persone e la città ti stavano aspettando.

Benvenuto, Presidente Zhang.#StevenIsHere #FCIM pic.twitter.com/FUwc1c8Sx1 — Inter (@Inter) ٢٦ أكتوبر ٢٠١٨

وأعلن إنترناسيونالي تعيينه في تسجيل فيديو نشره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف "النادي وجماهيره والمدينة كانت تنتظرك. مرحبا أيها الرئيس تشانج".

"Sono molto orgoglioso oggi di poter guidare questo club verso una nuova era. Sento la responsabilità di soddisfare la passione di milioni di tifosi sparsi in tutto il mondo"#StevenIsHere #FCIM pic.twitter.com/GzqqRxeFoV — Inter (@Inter) ٢٦ أكتوبر ٢٠١٨

وقال تشانج في الفيديو: "عندما أغمض عيني أرى مدينة تمتلك تاريخا عريقا وأمامها الكثير. إنه ناد يلعب ليفوز بقلوب الجميع. وبعد ذلك أفتح عيني لأرى أن كل هذا موجود بالفعل هنا. أنا مستعد، هل أنتم مستعدون؟".

وسيحل تشانج محل الإندونيسي إيريك توهير، الذي كان رئيسا لإنترناسيونالي في السنوات الخمس الماضية.