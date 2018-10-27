رسميا.. الأهلي يعلن موعد "السوبر المصري السعودي"

أعلن النادي الأهلي المصري عن موعد "السوبر المصري السعودي" المقرر إقامته بين بطل الدوري المصري، وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين في السعودية اتحاد جدة.

وقال الأهلي في بيان رسمي مساء أمس الجمعة: "تم تحديد يوم ٢٧ من نوفمبر المقبل موعدا لمواجهة اتحاد جدة بالقاهرة في بطولة السوبر المصري السعودي على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز".

🔴 الأهلي يعلن في بيان رسمي.. ٢٧ نوفمبر موعدًا رسميًا للسوبر المصري السعودي.



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وكان اتحاد الكرة، خاطب النادي الأهلي يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري من أجل تحديد يوم من 26، 27 أو 28 نوفمبر/تشرين الثاني لخوض مباراة كأس السوبر المصري السعودي وفقا لأجندة مبارياته.

يذكر أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، كشف عن مخطابة اتحاد الكرة المصري لناديه من أجل مواجهة اتحاد جدة السعودي في السوبر المصري السعودي.

وقال الخطيب:

اتحاد الكرة خاطبنا قبل ساعات قليلة من اجتماع مجلس الإدارة اليوم الخميس، يطلب من خلاله مشاركة الأهلي أمام اتحاد جدة وناقشنا ذلك في اجتماع المجلس.

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الأهلي "بالعودة ليوم 29 يوليو الماضي، اتحاد الكرة خاطبنا للعب في السوبر السعودي ولم نعترض ولكن تمت ترجمة الأمر بشكل غير صحيح".

وتابع:"لم نرفض مواجهة أشقائنا في السعودية بل وافقنا منذ أول يوم. ما يشعرني بالضيق هو ترجمة موقفنا بشكل غير صحيح وللأسف البعض استغل ذلك لتوسيع الفجوة بين أصدقائنا. إذا نسقنا المواعيد، لا مشكلة لدينا في لعب المباراة".