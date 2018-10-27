محمد صلاح يثير حيرة متابعيه بسبب "تغريدته المحذوفة"

وشارك صلاح في التغريدة المحذوفة، مقطع فيديو لهدفه الثاني في مرمى فريق النجم الأحمر الصربي من ضربة جزاء، في المباراة التي فاز بها ليفربول 4-0، بالجولة الثالثة بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وعلق بكتابة الرقم 17.
ولكن حذف محمد صلاح التغريدة، بعد دقائق من نشرها على "تويتر".
Why did Salah caption ‘17’? 😂— . (@VintageSalah) October 25, 2018
ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن التغريدة تعتبر لغزا حتى الآن بين معجبي محمد صلاح، مشيرة إلى أن الرقم 17 الذي غرد به صلاح لا يشير لأي إحصائية خاصة به، فالمباراة التي لعبها مع ليفربول في دوري الأبطال هي الـ 18 له، كما أن ضربة الجزاء لم تكن الـ17 التي يحصل عليها، فقد سدد سابقا 10 ركلات، سجل منها 7.
كما يأتي الهدف الثاني ليرفع رصيد صلاح إلى 15 هدفا فى مسابقة دورى الأبطال، متفوقا على كل من اللاعب البرازيلي رونالدو والأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، حيث يمتلك الثنائى الأخير 14 هدفا فى سجلهما.
وبهذا الرصيد يكون صلاح قد تفوق أيضا على العديد من النجوم الآخرين الذين سجلوا 14 هدفا فى دورى أبطال أوروبا —بجانب رونالدو وزيدان- مثل أدريانو، ديفيد فيا، ميروسلاف كلوزه.
وقد حقق ليفربول فوزا ساحقا على ضيفه ريد ستار البلغاري بأربعة أهداف دون رد ليحتل بهذه النتيجة صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متفوقا بفارق نقطة عن نابولي الوصيف.
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