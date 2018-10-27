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12:23 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    محمد صلاح

    محمد صلاح يثير حيرة متابعيه بسبب "تغريدته المحذوفة"

    © REUTERS / CARL RECINE
    رياضة
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    أثار لاعب كرة القدم المصري، ونجم فريق "ليفربول" الإنجليزي، محمد صلاح، حيرة متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد نشره لتغريدة علبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، ثم سارع بحذفها.

    وشارك صلاح في التغريدة المحذوفة، مقطع فيديو لهدفه الثاني في مرمى فريق النجم الأحمر الصربي من ضربة جزاء، في المباراة التي فاز بها ليفربول 4-0، بالجولة الثالثة بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وعلق بكتابة الرقم 17.

    تغريدة محذوفة لمحمد صلاح
    © Photo / Twitter/ MoSalah
    تغريدة محذوفة لمحمد صلاح

    ولكن حذف محمد صلاح التغريدة، بعد دقائق من نشرها على "تويتر".

    ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن التغريدة تعتبر لغزا حتى الآن بين معجبي محمد صلاح، مشيرة إلى أن الرقم 17 الذي غرد به صلاح لا يشير لأي إحصائية خاصة به، فالمباراة التي لعبها مع ليفربول في دوري الأبطال هي الـ 18 له، كما أن ضربة الجزاء لم تكن الـ17 التي يحصل عليها، فقد سدد سابقا 10 ركلات، سجل منها 7.

    محمد صلاح
    © REUTERS /
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    ومع تسجيل صلاح للهدف الثاني، يكون قد وصل إلى هدفه رقم 50 منذ انضمامه لليفربول بداية الموسم الماضي قادما من روما الإيطالي، خلال 65 مباراة لعبهم مع الريدز.

    كما يأتي الهدف الثاني ليرفع رصيد صلاح إلى 15 هدفا فى مسابقة دورى الأبطال، متفوقا على كل من اللاعب البرازيلي رونالدو والأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، حيث يمتلك الثنائى الأخير 14 هدفا فى سجلهما. 

    وبهذا الرصيد يكون صلاح قد تفوق أيضا على العديد من النجوم الآخرين الذين سجلوا 14 هدفا فى دورى أبطال أوروبا —بجانب رونالدو وزيدان- مثل أدريانو، ديفيد فيا، ميروسلاف كلوزه.

    وقد حقق ليفربول فوزا ساحقا على ضيفه ريد ستار البلغاري بأربعة أهداف دون رد ليحتل بهذه النتيجة صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متفوقا بفارق نقطة عن نابولي الوصيف.

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