ليفربول يوجه رسالة للأردن: لن تسيروا وحدكم أبدا

أعرب نادي ليفربول الإنجليزي عن تعازيه للشعب الأردني في ضحايا سيول البحر الميت، والذين جاء أغلبهم من الأطفال.

وغرد الحساب الرسمي للنادي عبر تويتر: "كل تفكيرنا وخالص تعازينا لكل المتأثرين بالسيول في الأردن. لن تسيروا وحدكم أبدا".

وتسببت السيول في الأردن يوم الخميس، في مقتل 21 شخصا وإصابة 34 آخرين معظمهم أطفال وفقا لمصادر طبية وحكومية أردنية، كما نتج عنها عشرات المفقودين.

وأعلن الأردن، تنكيس علم السارية في الديوان الملكي، حدادا على أرواح الطلبة والمواطنين الذين ماتوا جراء كارثة السيول التي ضربت منطقة البحر الميت.