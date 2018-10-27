ليفربول يوجه رسالة للأردن: لن تسيروا وحدكم أبدا

وغرد الحساب الرسمي للنادي عبر تويتر: "كل تفكيرنا وخالص تعازينا لكل المتأثرين بالسيول في الأردن. لن تسيروا وحدكم أبدا".
وتسببت السيول في الأردن يوم الخميس، في مقتل 21 شخصا وإصابة 34 آخرين معظمهم أطفال وفقا لمصادر طبية وحكومية أردنية، كما نتج عنها عشرات المفقودين.
وأعلن الأردن، تنكيس علم السارية في الديوان الملكي، حدادا على أرواح الطلبة والمواطنين الذين ماتوا جراء كارثة السيول التي ضربت منطقة البحر الميت.
كل تفكيرنا وخالص تعازينا لكل المتأثرين بالسيول في الأردن. لن تسيروا وحدكم أبداً.— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 26, 2018
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)