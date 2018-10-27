محمد صلاح ليس سعيدا في ليفربول

كشف بول ميرسون نجم أرسنال السابق ومحلل شبكة "سكاي سبورتس"، أن محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول ليس سعيدا في فريقه، مشيرا إلى أنه قد ينضم في شهر يناير/كانون الثاني إلى ريال مدريد بشرط وحيد.

وكتب ميرسون عبر قسم المقالات لصحيفة "ديلي ستار" اليوم السبت: "أسرع لاعب يصل إلى 50 هدفا مع ليفربول، إنه رقم قياسي، خاصة حينما يقول الناس إنه يمر بموسم سيئ، إن استمر على التسجيل فسيأتي ريال مدريد لضمه".

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وتابع ميرسون "كيف لا يمكنهم ألا يفعلوا؟ إنهم بحاجة لشيء كبير وسيرغبون في ضمه خلال شهر يناير/كانون الثاني، إنهم يعانون بجنون، وإن أراد صلاح الرحيل، ليفربول سيكون عاجزا عن إيقافه".

وأضاف ميرسون "صلاح لا يبدو سعيدا في ليفربول حاليا، وقد رأينا ذلك يحدث من قبل مع لاعبين مثل لويس سواريز وفيليبي كوتينيو. شاهدت صلاح يسجل ضد هدرسفيلد ولغة الجسد كانت سيئة للغاية، قد يقلقني ذلك كثيرا إن كنت مشجعا لليفربول. إذا استبعدنا أهدافه فستجد أن ليفربول لم يعد منافسا على اللقب".

يذكر أن محمد صلاح بهدفيه في مرمى ريد ستار بلغراد بدوري الأبطال يوم الأربعاء الماضي، بات أسرع لاعب يصل للهدف رقم 50 مع ليفربول عبر تاريخ النادي.