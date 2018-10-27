بالفيديو... أهداف مباراة ليفربول وكارديف في الدوري الإنجليزي (4-1)

حقق ليفربول فوزا ساحقا على ضيفه كارديف سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

أحرز رباعية الريدز محمد صلاح في الدقيقة العاشرة وشيردان شاكيري في الدقيقة 84 وساديو ماني (هدفين) في الدقيقتين 66 و87.

واحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي والمتبقي له مباراة.