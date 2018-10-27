أول تعليق رسمي من الجزائر على "التواطؤ في مباراة مصر عام 2010"

رد رئيس اتحاد كرة القدم الجزائري خير الدين زطشي، اليوم السبت، على التصريحات التي أدلى بها المدرب الأسبق لمنتخب بلاده، رابح سعدان، بشأن أن مباراة مصر أمام الجزائر عام 2010 بأمم أفريقيا كانت مدبرة.

وبحسب صحيفة "تي.إس.أيه" الجزائرية، قال خير الدين زطشي، خلال مؤتمر صحفي، نشط على هامش انعقاد أشغال الجمعية العامة الاستثنائية، اليوم السبت، إن علاقة الاتحادين المصري والجزائري، متينة.



© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH رابح سعدان: فوز مصر على الجزائر (4-0) عام 2010 كان مدبرا (فيديو)

وأضاف زطشي "سعدان لا يمثل إلا نفسه خلال التصريحات التي أدلى بها، والعلاقة لن تؤثر على الاتحادين المصري والجزائري، والدليل أننا برمجنا مباريات ودية بين المنتخبين الأولمبيين في البلدين".

وتابع "أؤكد أن العلاقة طيبة مع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري، وبالتالي فإن سعدان تكلم عن فترة سابقة".

وكان المدرب السابق للمنتخب الجزائري رابح سعدان، أكد أن الرباعية التي مني بها الخضر، على يد المنتخب المصري، في نهائيات أمم أفريقيا 2010، متفق عليها بين الاتحادين المصري والجزائري، وحدث تواطئ من قبل المنتخب الجزائري.