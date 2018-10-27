أول تعليق رسمي من الجزائر على "التواطؤ في مباراة مصر عام 2010"

وبحسب صحيفة "تي.إس.أيه" الجزائرية، قال خير الدين زطشي، خلال مؤتمر صحفي، نشط على هامش انعقاد أشغال الجمعية العامة الاستثنائية، اليوم السبت، إن علاقة الاتحادين المصري والجزائري، متينة.
وتابع "أؤكد أن العلاقة طيبة مع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري، وبالتالي فإن سعدان تكلم عن فترة سابقة".
وكان المدرب السابق للمنتخب الجزائري رابح سعدان، أكد أن الرباعية التي مني بها الخضر، على يد المنتخب المصري، في نهائيات أمم أفريقيا 2010، متفق عليها بين الاتحادين المصري والجزائري، وحدث تواطئ من قبل المنتخب الجزائري.
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