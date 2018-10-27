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20:20 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    ريال برشلونة

    أصل التسمية و أكثر الهدافين والفائزين.."الكلاسيكو" متعة كرة القدم

    © AP Photo /
    رياضة
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    يلتقي يوم غد الأحد عملاقا الكرة الإسبانية و العالمية، ناديا برشلونة و ريال مدريد في إطار الجولة العاشرة من الدوري الإسباني بكرة القدم.

    يستضيف برشلونة غريمه الأزلي على ملعبه في "الكامب نو" وهو متصدر الترتيب العام و مبتعدا عن النادي الملكي بأربع نقاط.

    مدرب ريال مدريد جولين لوبيتيجي
    © Sputnik . Vitaly Timkiv
    على ذمة "آس"... "لوبيتيجي حتى الكلاسيكو"

    ولطالما حملت هذه المباراة الكثير من المشاعر المتناقضة بغض الطرف عن أداء و ترتيب كلا الناديين في الآونة الأخيرة، الى ان هذه المباراة لاتفصح عن أسرارها حتى صافرة النهاية.

    المباراة التي يتابعها الملايين في العالم و التي باتت تعرف بمبارة "كلاسيكو الأرض" نظرا لكم النجوم الهائل الموجود في كلا الناديين، ستشهد غياب أفضل لاعبيين في السنوات الـ10 الأخيرة البرتغالي رونالدو المنتقل من ريال مدريد الى يوفنتوس الإيطالي، بالإضافة لغياب الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد تعرضه لإصابة.

    مصطلح "الكلاسيكو" كان في السابق يطلق على المباريات بين بوكا جونيورز و ريفر بليت الأرجنتينين نظرا للمنافسة الشرسة بينهما، بحسب مانقلت "آس" الإسبانية.

    ولتنقتل هذه التسمية لمباراة الفريقين الإسبانين في التسعينيات كون المواجهات شهدت الكثير من التوتر على أرض الملعب، وكلمة "كلاسيكو" تعني ببساطة "الكلاسيكية".

    وعلى الرغم من إطلاق كلمة "كلاسيكو" على لقاء الفريقين في الأعوام القليلة الماضية فقط إلى أن أول لقاء جمع الفريقين كان في دور نصف نهائي "كوبا كوروناسيون"، وهي البطولة الوطنية الأولى في كرة القدم الإسبانية في العام 1902.

    وتم تنظيم البطولة حينها للاحتفال بتنصيب الملك ألفونسو الثالث عشر، وفاز وقتها برشلونة بثلاثة أهداف لواحد.

    الهداف التاريخي للكلاسيكو، هو الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل 26 هدفا في 38 مواجهة بين الفريقين، توزعت أهدافه مابين الدوري الإسباني و كأس السوبر الإسباني و دوري الأبطال الأوروبي.

    أكثر الفرق فوزا في "الكلاسيكو"، يتفوق ريال مدريد بعدد المباريات من حيث الفوز بفارق 3 مباريات، حيث يحمل في جعبته 95 مبارة في حين فاز برشلونة بـ92 مباراة.

    حيث التقى الفريقين 237 مرة، انتهت فيها 50 مباراة بالتعادل.

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    الكلمات الدلالية:
    مباراة الكلاسيكو, برشلونة, ريال مدريد, كرة القدم, ميسي, كريستيانو رونالدو, إسبانيا
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