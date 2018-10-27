بالفيديو... أهداف مباراة الزمالك والاتحاد (1-0) في البطولة العربية

فاز نادي الزمالك المصري على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، مساء اليوم السبت، في جولة الذهاب بدور الستة عشر ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، في المباراة التي أقيمت على باستاد برج العرب بالإسكندرية.