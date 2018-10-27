تركي آل الشيخ يعلن بيع جميع تذاكر "WWE" خلال 3 ساعات

أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، بيع جميع تذاكر مباريات المصارعة الحرة، "WWE" والتي ستقام في السعودية في نوفمبر/تشرين ثاني المقبل، بعد 3 ساعات على طرحها.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم السبت: "في أقل من 3 ساعات تم بيع تذاكر wwe بالكامل".

في أقل من ٣ ساعات تم بيع تذاكر wwe بالكامل 👍🏻🇸🇦🙏🏻♥️ — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢٧ أكتوبر ٢٠١٨

وتستضيف المملكة بطولة المصارعة الحرة الأشهر حول العالم، في الثاني من نوفمبر/تشرين ثاني المقبل، بمشاركة نخبة من المصارعين العالميين.

فعالياتنا الرياضية مستمرة

جمهورنا يستاهل

2 نوفمبر في الرياض #كراون_جول_السعودية pic.twitter.com/kCWQD7fl8Y — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢٧ أكتوبر ٢٠١٨

ويعد هذا ثاني حدث يقام في المملكة العربية السعودية، كجزء من الشراكة طويلة الأمد بين "WWE" والمملكة، من بعد مهرجان "أعظم رويال رامبل"، الذي أقيم في شهر أبريل/نيسان.

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