تركي آل الشيخ يعلن بيع جميع تذاكر "WWE" خلال 3 ساعات

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم السبت: "في أقل من 3 ساعات تم بيع تذاكر wwe بالكامل".
في أقل من ٣ ساعات تم بيع تذاكر wwe بالكامل 👍🏻🇸🇦🙏🏻♥️— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢٧ أكتوبر ٢٠١٨
وتستضيف المملكة بطولة المصارعة الحرة الأشهر حول العالم، في الثاني من نوفمبر/تشرين ثاني المقبل، بمشاركة نخبة من المصارعين العالميين.
فعالياتنا الرياضية مستمرة— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢٧ أكتوبر ٢٠١٨
جمهورنا يستاهل
2 نوفمبر في الرياض #كراون_جول_السعودية pic.twitter.com/kCWQD7fl8Y
ويعد هذا ثاني حدث يقام في المملكة العربية السعودية، كجزء من الشراكة طويلة الأمد بين "WWE" والمملكة، من بعد مهرجان "أعظم رويال رامبل"، الذي أقيم في شهر أبريل/نيسان.
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