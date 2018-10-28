بالفيديو... اللحظات الأخيرة في حياة مالك ليستر سيتي قبل تحطم طائرته

تحطمت طائرة التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا، مالك نادي ليستر سيتي الإنجليزي، مساء السبت، بعد مباراة الفريق أمام وست هام يونايتد، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل طرف في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

مالك النادي فيتشاي حضر المباراة، وبعد انتهاء اللقاء وإخلاء الملعب أقلعت الطائرة الهليكوبتر من منتصف أرضية ملعب ليستر، وهو المشهد الذي رصده استوديو التليفزيون البريطاني.

Was this taken tonight or is it a old image #lcfc #LeicesterCity #HelicopterCrash 💔 tragic pic.twitter.com/rxS2RdRcS1 — Fitt Nomad Vlogs (@FittNomad) ٢٧ أكتوبر ٢٠١٨



Here's the Leicester City helicopter leaving the stadium after the game moments before it crashed in the club car park. Vid via BT Sport. #LUFC #LeicesterCity pic.twitter.com/lT1dS1pCEo — Tyrone J Francis (@TJFrancisLive) ٢٧ أكتوبر ٢٠١٨



بعد إقلاع الطائرة، وعلى بعد حوالي 200 متر من الملعب، انفجرت الطائرة في السماء، وهبطت متفحمة، مع و فاة حتمية للطيار والراكبين

بعد الحادث مباشرة أعلنت شبكة سكاي سبورتس، أن فيتشاي كان على متن الطائرة عند إقلاعها.