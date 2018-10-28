بالفيديو... اللحظات الأخيرة في حياة مالك ليستر سيتي قبل تحطم طائرته

مالك النادي فيتشاي حضر المباراة، وبعد انتهاء اللقاء وإخلاء الملعب أقلعت الطائرة الهليكوبتر من منتصف أرضية ملعب ليستر، وهو المشهد الذي رصده استوديو التليفزيون البريطاني.
Was this taken tonight or is it a old image #lcfc #LeicesterCity #HelicopterCrash 💔 tragic pic.twitter.com/rxS2RdRcS1
— Fitt Nomad Vlogs (@FittNomad) ٢٧ أكتوبر ٢٠١٨
Here's the Leicester City helicopter leaving the stadium after the game moments before it crashed in the club car park. Vid via BT Sport. #LUFC #LeicesterCity pic.twitter.com/lT1dS1pCEo— Tyrone J Francis (@TJFrancisLive) ٢٧ أكتوبر ٢٠١٨
#إنجلترا.. تحطم طائرة هليوكبتر تابعة لمالك نادي #ليستر_سيتي بعد لحظات من إقلاعها#إرم_نيوز #Kingspowerstadium #LeicesterCity #Leicester #LEIWHU pic.twitter.com/VSH7INkxnq— إرم نيوز (@EremNews) ٢٧ أكتوبر ٢٠١٨
بعد الحادث مباشرة أعلنت شبكة سكاي سبورتس، أن فيتشاي كان على متن الطائرة عند إقلاعها.
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