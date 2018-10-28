شرطة دبي تكشف تفاصيل جديدة حول بكاء لاعب سبته الجماهير (فيديو)

وكان النجم إسماعيل مطر قد أكد في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة أن أحد المشجعين المتواجدين في المدرجات سبه بعبارات مسيئة، نالت من شقيقه إبراهيم المتوفى، مؤكدا أن لاعب كرة القدم بشر، مثله مثل أي شخص عادي يحزن عندما ينال أحد من أسرته، وأنه تأثر بما حدث خاصة أن شقيقي رحل عن الدنيا، مطالبا في الوقت ذاته إدارة النصر بعدم اتخاذ أي إجراءات ضد هذا المشجع.

وبحسب جريدة البيان الإماراتية، أكدت شرطة دبي أن الجماهير لم تقم بسب أو إهانة مطر، هم فقط استفزوه بانتقاد أسلوب لعبه خلال المباراة، قمنا بالتحري عن الأمر بعدما اطلعنا على تصريحات اللاعب، واكتشفنا أن الجماهير لم تتعرض للنجم المحبوب أو أخيه المتوفي".

وأضاف مصدر مسؤول في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في القيادة العامة لشرطة دبي، "الإشكالية الوحيدة خلال المباراة، هو حدوث خلاف بسيط بين اثنين من مشجعي النصر تم حله خلال فترة قصيرة ولم تؤثر على مجريات المباراة، الجميع يكن كل المحبة والمودة والاحترام للنجم إسماعيل مطر لأخلاقه الرفيعة، والدليل محبة الجماهير له على مختلف انتماءاتها الكروية".