صورة... التشكيل الرسمي لمباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة

أعلن المديران الفنيان لناديي برشلونة وريال مدريد، أرنستو فالفيردي وجولين لوبيتيجي التشكيلة الرسمية لفريقيهما، والتي سيخوضان بها كلاسيكو الأرض بعد قليل على ملعب كامب نو، في إطار مواجهات الجولة العاشرة لليغا الإسبانية.

وأعلن فالفيردي، التشكيل الذي سيخوض به لقاء اليوم أمام ريال مدريد، في الكلاسيكو، وجاء على النحو الآتي..

تير شتيجن، جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، كليمنت لينجليت، سيرجي روبيرتو، راكيتيتش، بوسكيتس، آرثر ميلو، رافينيا سواريز، كوتينيو.



تشكيل طرفي الكلاسيكو في مباراة اليوم 📋#كلاسيكو_جول pic.twitter.com/bK40xOjYnw — جول العربي — Goal (@GoalAR) ٢٨ أكتوبر ٢٠١٨

كما كشف جولين لوبيتيجي، المدير الفني لريال مدريد عن أوراقه للصدام المرتقب، وضم تشكيل ريال مدريد:

كورتوا، ناتشو، فاران، راموس، مارسيلو، كاسيميرو، مودريتش،كروس، إيسكو، بيل، بنزيما.