فيدرر يحقق البطولة رقم 99

واستهل فيدرر هذا العام بالفوز بلقب أستراليا المفتوحة، وفاز اللاعب السويسري بلقب بازل للمرة التاسعة ليكون هذا هو لقبه الرابع هذا الموسم لكنه الأول منذ فوزه في شتوتجارت في يونيو/حزيران الماضي.
وكان يتوجب على المصنف الأول بذل الكثير من الجهد لتخطي كوبيل الذي فاز في طريقه للمباراة النهائية على الكرواتي مارين شيليتش المصنف السادس عالميا والألماني ألكسندر زفيريف المصنف الخامس.
وبدأ كوبيل المجموعة الثانية بقوة وتقدم 3-صفر قبل أن يرد فيدرر مستعيدا توازنه ليتقدم 5-4 قبل أن يحسم المباراة في ساعة واحدة و34 دقيقة ليحقق لقبه الرابع على التوالي في بازل وهو اللقب رقم 99 في مسيرته.
ويعد الأمريكي جيمي كونورز هو اللاعب الوحيد الذي فاز بأكثر من مئة لقب خلال مسيرته في عصر الاحتراف برصيد 109 ألقاب.
ورغم كسر إرساله مرتين أمام كوبيل المصنف 93 عالميا إلا أن فيدرر لم يواجه خطرا حقيقيا وسدد 22 ضربة ناجحة خلال المباراة واقتنص 32 من بين 34 نقطة على إرساله الأول.
وارتكب كوبيل 31 خطأ سهلا وتعثر عندما زاد الضغط عليه ما سمح لفيدرر بأن يتعافى من تراجعه بكسر للإرسال في المجموعة الثانية ويحقق الفوز في آخر خمسة مواجهات أمام اللاعب الروماني الذي خارت قواه.
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