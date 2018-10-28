بالفيديو... أهداف مباراة الأهلي والوصل في كأس زايد للأندية الأبطال (2-2)

تفادى الأهلى الخسارة أمام ضيفه الوصل الإماراتي، محققا التعادل بهدفين لكل فريق في دور الـ17 من كأس زايد للأندية الأبطال.

أحرز هدفي أصحاب الأرض أحمد فتحي ومروان محسن في الدقيقتين 44 و94، بينما سجل هدفي الضيوف كايو كانديو ودي ليما في الدقيقتين 82 و86.

يذكر أن الأهلي بات في حاجة للفوز بأي نتيجة في مباراة الإياب في الإمارات، لضمان التأهل لدور الثمانية.