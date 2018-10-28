حكاية الملياردير مالك نادي ليستر سيتي

نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن مصدر مقرب من عائلة فيكاي سريفادهانابرابا مالك ليستر سيتي قوله، اليوم الأحد، إن الرجل كان على متن طائرة هليكوبتر تحطمت خارج الملعب الخاص بالنادي.

خبر حزين

وتحطمت الطائرة قرب النادي، أمس السبت بعد مباراة لفريق ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأوضح المصدر، أن مالك نادي ليستر سيتي، فيكاي سريفادهانابرابا، وابنته كانا ضمن 5 أشخاص على متن الهليكوبتر، التي تحطمت قرب ملعب "كينغ باور" الخاص بالنادي، وفقا لوكالة "رويترز".

© REUTERS / ANDREW YATES بالفيديو... اللحظات الأخيرة في حياة مالك ليستر سيتي قبل تحطم طائرته

الخبر أحزن عالم كرة القدم، وخاصة أن الملياردير التايلندي كان أحد أعمدة إنجاز ليستر سيتي الشهير قبل عامين، عندما حقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في "موسم استثنائي".

كيف بدأ حياته

ويعتبر فيتشاي سريفادانابرابا، الملياردير التايلاندي، أحد رجال الأعمال العصاميين.

وفي عام 2010، اشترى سريفادانابرابا نادي ليستر سيتي، وساعده على الفوز بدرع الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ذلك بـ 6 سنوات.

ولد سريفادانابرابا، البالغ من العمر 60 عاما، في بانكوك في أبريل/نيسان عام 1958، وأصبح فيما بعد خامس أغنى رجل في تايلاند.

وبدأ سريفادانابرابا حياته التجارية بفتح متجر من متاجر الأسواق الحرة عام 1989، التي أصبحت واحدة من أشهر العلامات التجارية في شتة أنحاء مطارات تايلاند تحت اسم "كينغ باور".

© REUTERS / CARL RECINE استمرار التحقيقات في حادث تحطم طائرة ليستر لأيام

وتقدر مجلة فوربس قيمة العلامة التجارية حاليا بنحو 5 مليارات دولار.

صفقة شراء نادي ليستر سيتي

وبدأت علاقة سريفادانابرابا مع نادي الثعالب بصفقة رعاية لملابس الفريق، قبل أن يشتري الملياردير التايلاندي النادي بمبلغ قيمته 39 مليون جنيه إسترليني من الصربي ميلان مانداريتش.

وصعد ليستر سيتي إلى دوري الدرجة الأولى للدوري الإنجليزي لكرة القدم في عام 2014، وتعهد سريفادانابرابا، الذي أصبح رئيس مجلس الإدارة في فبراير/شباط عام 2011، بدفع 180 مليون جنيه إسترليني للنادي في حالة وصوله إلى المراكز الخمس الأولى.

© Sputnik . vitalei ankov تحطم مروحية تخص مالك نادي ليستر سيتي الإنجليزي

وعندما فاز ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي في موسم 2015-2016، أصبح قطب المال التايلاندي حديث وسائل الإعلام.

ومنح سريفادانابرابا 19 سيارة بي إم دبليو آي8 إس، وتبلغ قيمة السيارة الواحدة نحو 100 ألف جنيه إسترليني، للاعبين تقديرا لإنجازهم.

ملك تايلاند يمنحه لقب جديد

وسريفادانابرابا متزوج من إيمون سريفادانابرابا، ولدى الزوجان أربعة أطفال، فورامس وأبيشاي وأرونرون وأياوات.

ومنح ملك تايلاند السابق، بوميبول أدولياديج، الاسم الجديد للعائلة، وسريفادانابرابا، عام 2013.

ويعني الاسم "نور المجد الصاعد" باللغة التايلاندية، تقديرا لبرامج رجل الأعمال في المسؤولية الاجتماعية، من بينها قضايا التعليم وصحة الأطفال.