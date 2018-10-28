حكاية الملياردير مالك نادي ليستر سيتي

خبر حزين
وتحطمت الطائرة قرب النادي، أمس السبت بعد مباراة لفريق ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وأوضح المصدر، أن مالك نادي ليستر سيتي، فيكاي سريفادهانابرابا، وابنته كانا ضمن 5 أشخاص على متن الهليكوبتر، التي تحطمت قرب ملعب "كينغ باور" الخاص بالنادي، وفقا لوكالة "رويترز".
كيف بدأ حياته
ويعتبر فيتشاي سريفادانابرابا، الملياردير التايلاندي، أحد رجال الأعمال العصاميين.
وفي عام 2010، اشترى سريفادانابرابا نادي ليستر سيتي، وساعده على الفوز بدرع الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ذلك بـ 6 سنوات.
ولد سريفادانابرابا، البالغ من العمر 60 عاما، في بانكوك في أبريل/نيسان عام 1958، وأصبح فيما بعد خامس أغنى رجل في تايلاند.
وبدأ سريفادانابرابا حياته التجارية بفتح متجر من متاجر الأسواق الحرة عام 1989، التي أصبحت واحدة من أشهر العلامات التجارية في شتة أنحاء مطارات تايلاند تحت اسم "كينغ باور".
صفقة شراء نادي ليستر سيتي
وبدأت علاقة سريفادانابرابا مع نادي الثعالب بصفقة رعاية لملابس الفريق، قبل أن يشتري الملياردير التايلاندي النادي بمبلغ قيمته 39 مليون جنيه إسترليني من الصربي ميلان مانداريتش.
وصعد ليستر سيتي إلى دوري الدرجة الأولى للدوري الإنجليزي لكرة القدم في عام 2014، وتعهد سريفادانابرابا، الذي أصبح رئيس مجلس الإدارة في فبراير/شباط عام 2011، بدفع 180 مليون جنيه إسترليني للنادي في حالة وصوله إلى المراكز الخمس الأولى.
ومنح سريفادانابرابا 19 سيارة بي إم دبليو آي8 إس، وتبلغ قيمة السيارة الواحدة نحو 100 ألف جنيه إسترليني، للاعبين تقديرا لإنجازهم.
ملك تايلاند يمنحه لقب جديد
وسريفادانابرابا متزوج من إيمون سريفادانابرابا، ولدى الزوجان أربعة أطفال، فورامس وأبيشاي وأرونرون وأياوات.
ومنح ملك تايلاند السابق، بوميبول أدولياديج، الاسم الجديد للعائلة، وسريفادانابرابا، عام 2013.
ويعني الاسم "نور المجد الصاعد" باللغة التايلاندية، تقديرا لبرامج رجل الأعمال في المسؤولية الاجتماعية، من بينها قضايا التعليم وصحة الأطفال.
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