صحيفة: الكشف عن مدرب ريال مدريد الجديد

وأوضحت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، توصل لاتفاق مع المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي لخلافة لوبيتيجي في تدريب النادي الملكي، وأن مدرب تشيلسي السابق سيصل يوم الاثنين لتولي منصبه الجديد.
ويعد كونتي مدربا حرا في الفترة الحالية، حيث لا يرتبط بأي فريق عقب رحيله عن تدريب تشيلسي نهاية الموسم الماضي.
يذكر أن كونتي فاز من قبل الفوز بالدوري الإيطالي مع يوفنتوس وتوج مع تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي في أول موسم له، كما تولى تدريب منتخب إيطاليا في كأس الأمم الأوروبية 2016.
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