صحيفة: الكشف عن مدرب ريال مدريد الجديد

على مسؤولية صحيفة "ماركا" الإسبانية، تستعد إدارة ريال مدريد لإقالة المدرب جولين لوبيتيجي من منصب المدير الفني للفريق خلال الساعات المقبلة، عقب الخسارة من برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدف في الليغا.

وأوضحت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، توصل لاتفاق مع المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي لخلافة لوبيتيجي في تدريب النادي الملكي، وأن مدرب تشيلسي السابق سيصل يوم الاثنين لتولي منصبه الجديد.

© REUTERS / SERGIO PEREZ بالفيديو... أهداف الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني (5-1)

وذكرت الصحيفة أنه في حال عدم وصول كونتي يوم الاثنين سيتولى سانتياجو سولاري مدرب فريق الشباب مسؤولية تدريب الفريق الأول مؤقتا أمام ملييلا في كأس إسبانيا يوم الأربعاء.

ويعد كونتي مدربا حرا في الفترة الحالية، حيث لا يرتبط بأي فريق عقب رحيله عن تدريب تشيلسي نهاية الموسم الماضي.

يذكر أن كونتي فاز من قبل الفوز بالدوري الإيطالي مع يوفنتوس وتوج مع تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي في أول موسم له، كما تولى تدريب منتخب إيطاليا في كأس الأمم الأوروبية 2016.