نيولوك" محمد صلاح يثير الجدل (صورة)

وتسببت الصورة في ردود فعل ساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويستعد محمد صلاح لخوض مواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل، ساعيا لمواصلة التهديف.
October 28, 2018
— A.alsubaie. ⚖️ (@AbdulazizAl3mr) October 28, 2018
@sein_6 pic.twitter.com/7LvgpcS6oR
— homoud khalifa (@eljamed10) October 28, 2018
بص يا ابوصلاح يابني انا مش فهمه ايه نوع الحلقه بس ما دام انت اللي عاملها تبقي عظيمه عظيمه جدااا والله بس كدا 😂😂😂 pic.twitter.com/8g1xV5zgvz
— Sab7a Aboelsoud(الاهلاويه) (@AboelsoudSab7a) October 28, 2018
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