نيولوك" محمد صلاح يثير الجدل (صورة)

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمحمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، بتسريحة شعر جديدة.

وتسببت الصورة في ردود فعل ساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعد محمد صلاح لخوض مواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل، ساعيا لمواصلة التهديف.

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​@sein_6 pic.twitter.com/7LvgpcS6oR

— homoud khalifa (@eljamed10) October 28, 2018

​بص يا ابوصلاح يابني انا مش فهمه ايه نوع الحلقه بس ما دام انت اللي عاملها تبقي عظيمه عظيمه جدااا والله بس كدا 😂😂😂 pic.twitter.com/8g1xV5zgvz