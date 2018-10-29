نادي ليستر سيتي يؤكد وفاة مالكه في حادث تحطم طائرته

أكد نادي ليستر سيتي، الذي يلعب في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، مساء الأحد، أن رئيس ومالك النادي فيتشاي سريفادهانابرابا كان ضمن 5 أشخاص لاقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة هليكوبتر أمس السبت.

© REUTERS / CARL RECINE حكاية الملياردير مالك نادي ليستر سيتي

ووفقا لـ"رويترز"، قال النادي في بيان "بكل أسف وبقلوب مكسورة نؤكد أن رئيسنا فيتشاي سريفادهانابرابا كان ضمن الذين فقدوا أرواحهم بشكل مأساوي مساء السبت عندما تحطمت طائرة هليكوبتر تقله هو و4 أشخاص آخرين خارج استاد كينج باور".

يشار إلى أن طائرة الملياردير التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا، مالك نادي ليستر سيتي الإنجليزي، تحطمت مساء السبت، بعد مباراة الفريق أمام وست هام يونايتد، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل طرف في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

مالك النادي فيتشاي حضر المباراة، وبعد انتهاء اللقاء وإخلاء الملعب أقلعت الطائرة الهليكوبتر من منتصف أرضية ملعب ليستر، وهو المشهد الذي رصده استوديو التليفزيون البريطاني.

وبعد إقلاع الطائرة، وعلى بعد حوالي 200 متر من الملعب، انفجرت الطائرة في السماء، وهبطت متفحمة، مع وفاة حتمية للطيار والراكبين.