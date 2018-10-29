راموس يثور في وجه زميله بعد فضيحة "الكلاسيكو"... ماذا يحدث في ريال مدريد

يبدو أن فضيحة "كلاسيكو الأرض" التي مني بها فريق ريال مدريد الإسباني، بخسارته الثقيلة أمام غريمه برشلونة لن تمر مرور الكرام في قلعة الميرنغي.

وكان الريال قد مني بخسارة ثقيلة من برشلونة في ملعب "كامب نو" بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

© REUTERS / SERGIO PEREZ بالفيديو... أهداف الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني (5-1)

ونقلت صحيفة " ماركا " الإسبانية، ما وصفته بكواليس ما بعد "فضيحة الكلاسيكو "، والتي أظهرت كم الخلاف الذي دب بين لاعبي ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أحداث ما بعد "الفضيحة" شهدت ثورة من قائد النادي الملكي، سيرجيو راموس، على زميله في الفريق، كاسيميرو.

وكان كاسيميرو صرح عقب المباراة بأن ريال مدريد قدم موسما كارثيا، مشيرا إلى أن الجميع يلعب بشكل سيء للغاية.

وقال كاسيميرو: "الصورة التي قدمناها اليوم هي صورة الموسم، نحن لسنا على ما يرام، وهي نتيجة ما نقوم به".

وتابع قائلا: "لا يمكننا لوم المدرب، نحن اللاعبون الذين نواجه بعضنا البعض على أرض الملعب".

Sergio Ramos collected today his 20th loss vs Barcelona (including 2 with Sevilla). He extends his uncontested record as the player with most losses in the history of El Clasico (18) pic.twitter.com/gH0Ds9Sv9X — adil (@Barca19stats) October 28, 2018

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ولكن راموس ثار عقب تلك التصريحات على زميله في الفريق، وقال غاضبا، بحسب "ماركا": "هذا ليس التوقيت المناسب لمثل تلك التصريحات".

وأضاف قائلا: "ليس من المناسب أن يتحدث بتلك الطريقة، ينبغي عليه التزام الهدوء، وألا يوجه أي اتهامات لأي شخص".

ومضى بقوله

"لا يمكن أن نلمح إلى تخاذل أي لاعب في الفريق، لن ننقذ أنفسنا على حساب الآخرين".

واستطرد: "نعلم أن جميعنا مطالب بالمزيد، أحيانا هناك لاعبين يخطئون لكن الجميع يبذل قصارى جهده".

وكانت "ماركا" قد أشارت إلى أن إدارة ريال مدريد تستعد لإقالة المدرب جولين لوبيتيجي من منصب المدير الفني للفريق خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، توصل لاتفاق مع المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي لخلافة لوبيتيجي في تدريب النادي الملكي، وأن مدرب تشيلسي السابق سيصل يوم الاثنين لتولي منصبه الجديد.

© REUTERS / SUSANA VERA صحيفة: الكشف عن مدرب ريال مدريد الجديد

وذكرت الصحيفة أنه في حال عدم وصول كونتي يوم الاثنين سيتولى سانتياجو سولاري مدرب فريق الشباب مسؤولية تدريب الفريق الأول مؤقتا أمام ملييلا في كأس إسبانيا يوم الأربعاء.

ويعد كونتي مدربا حرا في الفترة الحالية، حيث لا يرتبط بأي فريق عقب رحيله عن تدريب تشيلسي نهاية الموسم الماضي.

ومني ريال مدريد بخسارة ثقيلة أمام برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث أحرز خماسية العملاق الكتالوني كوتينيو ولويس سواريز (هاتريك) وأرتورو فيدال في الدقائق 11 و30 و75 و83 و87.

وسجل الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 50.

بهذه النتيجة انفرد برشلونة بصدارة جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بينما يقبع ريال مدريد في المركز التاسع برصيد 14 نقطة.