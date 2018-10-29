"نيولوك" محمد صلاح يشعل سخرية السوشيال ميديا

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للاعب المصري، واختلفت ردود أفعالهم ما بين المؤيد والمعارض لتلك التسريحة، فيما سخر آخرون.
وقال مغرد على تسريحة شعر صلاح: " محمد صلاح بالنيولوك الجديد عاش يا أبو مكة".
محمد صلاح بالنيولوك الجديد 💪💪— Mahmoud Zahw (@mahmoud_zahw69) ٢٨ أكتوبر ٢٠١٨
عاش يا ابو مكه ❤❤💪 pic.twitter.com/KOzVxOJUcw
فيما علق آخر: "ليه شايف محمد صلاح كده".
أبو صلاح بالشكل الجديد #محمد_صلاح pic.twitter.com/je5F3hZ0QQ— ELSAYED ELSAID💞 (@elsayed2216) ٢٩ أكتوبر ٢٠١٨
ونشر مغرد ثالث صورا للدولي المصري مرفق بها صور للمثل آخر وعلق قائلا: "محمد صلاح بقصة شعر جديدة".
ليه شايف محمد صلاح كده.. pic.twitter.com/Myy4Viiusc— Omar Algamal 🇦🇹 (@Omar_Haafez7) ٢٩ أكتوبر ٢٠١٨
وكان صلاح استطاع إحراز أربعة أهداف، الأسبوع الماضي، حيث أحرز هدفين في دوري الأبطال أمام ريد ستار، كما سجل مثلهما في الدوري خلال مباراتين مختلفتين.
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