"نيولوك" محمد صلاح يشعل سخرية السوشيال ميديا

ظهر اللاعب الدولي المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أمس الأحد، بتسريحة شعر جديدة قبل مباراة أمام أرسنال يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الحادية عشرة من البريمييرليغ.