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15:45 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    برشلونة ريال مدريد

    ماذا قالت الصحف الإسبانية عن "فضيحة" الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

    © REUTERS / SERGIO PEREZ
    رياضة
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    سيطرت الخسارة الكبيرة التي مني بها نادي ريال مدريد الإسباني من نظيره برشلونة بنتيجة (5-1)، في كلاسيكو الأرض.

    وجاءت البداية مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، التي لم تحمل المسئولية فقط إلى مدرب الملكي جولين لوبيتيجي، حيث جاء غلاف الصحيفة بعنوان، "السبب ليس جولين لوبيتيجي وحده".
    وأضافت: "الفترة السيئة للمدرب مع ريال مدريد تنتهي بهزيمة مذلة من برشلونة مع غياب ميسي".

    ريال مدريد
    © REUTERS / SUSANA VERA
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    وتحدثت الصحيفة عن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، ووصفته بـ "المنقذ"، الذي سيأتي لتصحيح مسار الملكي وإنقاذ مخطط فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

    أما صحيفة "آس"، فعنونت "الضربة القاضية، ريال مدريد فى المركز التاسع وبفارق 7 نقاط عن برشلونة، فالفيردي: لاعبون مذهلون وكانوا مختلفين أمام مدري، لوبيتيجي: إنه يوم حزين ولكني أتمنى الاستمرار مع هذه الكتيبة… فلورنتينو يبدأ المحادثات مع كونتى لخلافة جولين".

    وفي نفس الصدد احتفت الصحف المقربة من برشلونة بالإنجاز الذي حققه الفريق أمس أمام ريال مدريد، حيث قالت صحيفة "سبورت" على نتيجة المباراة: "مطرود" في إشارة منها للوبيتجي.

    وأكملت: "برشلونة يعود لتسجيل خماسية تاريخية في شباك ريال مدريد، سواريز يقود الخماسية ويسجل هاتريك في مباراة رائعة قدمها جميع لاعبي المدرب فالفيردي".

    وواصلت: "فيليب كوتينيو افتتح أهداف المباراة، وأرتورو فيدال أنهى المهرجان برأسية رائعة".

    كما أوضحت الصحيفة، إلى نية فلورنتينو بيريز، التوقيع مع المدرب أنطونيو كونتي خلفا للوبيتيجي.
    أما صحيفة "سوبر ديبورتي" اهتمت بسباق فالنسيا، الذي حقق فيه العداء الكيني أبراهام كيبتوم، رقما عالميا مسجلا 58 دقيقة و18 ثانية.

    ريال مدريد
    © REUTERS / SUSANA VERA
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    وتطرقت الصحيفة للقاء الكلاسيكو، وأبرزت بأن لوبيتيجي سيترك عمله في ريال مدريد وسيأتي كونتي بدلا منه.

    وعلى غلاف صحيفة "موندو ديبورتيفو" جاء العنوان "يد قاتلة"، في إشارة الأهداف الخمسة، بعد تلويح قائد برشلونة بيكيه بيده.

    وأضافت الصحيفة الكتالونية: "سواريز يقوم بعمل ميسي ويسجل هاتريك في مرمى ريال مدريد، برشلونة يعذب الملكي، الذي أصبح في المركز التاسع بفارق 7 نقاط عن برشلونة".

    وأكدت الصحيفة أن قرار إقالة لوبيتيجي سيكون اليوم، وأن البديل هو الإيطالي أنطونيو كونتي.

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